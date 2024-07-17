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2男假冒軍官、仲介賣地 帶買家到國防部會客室演戲被當場揭穿

何男陪建商至國防部大樓會客室，洪男假扮軍官走進，林姓建商及時察覺怪異，並報警處理，警方到場盤問戳破騙局。國防部示意圖。（資料照）

何男陪建商至國防部大樓會客室，洪男假扮軍官走進，林姓建商及時察覺怪異，並報警處理，警方到場盤問戳破騙局。國防部示意圖。（資料照）

2024/07/17 11:11

〔記者張文川／台北報導〕男子何基福、洪郁盛2020年透過友人介紹，向林姓建商謊稱，有管道和辦法以便宜價格買到國防部的新北市鶯歌區6筆土地，但須先支付300萬元「內部作業費」，何男陪林至台北市北安路的國防部大樓會客室，洪男則假扮軍官走進來，欲製造有其事的假相，幸好林姓建商及時察覺怪異，未交出本票，並報警處理，警方到場盤問戳破騙局；法院最終依冒用公務員名義詐欺取財未遂罪，將何基福判刑1年2月、洪郁盛判8月定讞。

何、洪2男另於2020年6月，以相同手法向新北市前議員歐金獅佯稱，可代為投標承購國防部的台北市萬華區上千坪土地，向歐詐騙作業費200萬元得逞，二審亦依冒用公務員名義詐財罪，判何男1年10月、洪男1年5月徒刑，上訴審理中。

判決指出，何男2020年8月初，透過高姓、蔡姓友人介紹認識林姓建商，何向林聲稱自己是不動產仲介，與國防部內部人員關係良好，可以用便宜的價錢買到國防部位於新北市鶯歌區的6筆土地，但須先付300萬元「內部作業費」卡位。

同年9月28日，何男帶著林男到國防部，佯裝要辦理相關申購手續，待林某一行人抵達會客室，洪男即現身，假冒軍官走進會客室，營造他是國防部內部公務人員的假象。

洪男隨後拿出自行偽填製作的「承購國有非公用不動產申請書」給林男填書，之後再蓋用自行刻印的假「國防部政治作戰局收文專用章」，向林索討300萬元本票；久經商場的林男，在交出本票前的最後一秒，發現情況有異而急踩剎車，拒絕交付本票，並報警處理，員警到場盤問，揭穿2男的真實身分。

一審台北地院判何男1年2月、洪男8月徒刑，僅何男上訴，高院二審維持原判，最高法院亦駁回上訴，全案定讞。

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