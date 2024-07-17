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台大高材生遭國安局退訓PO文洩長官身分 二審仍判4年半

國安局退訓男何牧珉（黃衣男）揭露同梯受訓同學及長官的職稱、化名與真實身分，被依違反國家情報工作法判刑。（資料照）

國安局退訓男何牧珉（黃衣男）揭露同梯受訓同學及長官的職稱、化名與真實身分，被依違反國家情報工作法判刑。（資料照）

2024/07/17 10:49

〔記者張文川／台北報導〕擁有台灣大學化學系學歷的男子何牧珉，6年前考進國家安全局，但因受訓時表現欠佳而遭退訓，何男自認被長官刁難，竟在PTT揭露同梯受訓同學及長官的職稱、化名與真實身分，導致情報人員面臨身分曝光的風險；何男否認犯罪，一審認定他犯後態度不佳，且=意圖耗費司法資源，去年2月依2件違反國家情報工作法之洩漏情報資訊罪，將他判處4年6月徒刑；高等法院今駁回上訴，維持4年半刑期。仍可上訴。

判決指出，何男畢業於台大化工系，2018年考進國安局，受訓時因表現不及格，且動輒鑽體制上的漏洞，不到半年就被國安局退訓。

2019年10月9日、10月12日，何男兩度在PTT發文，揭露同梯受訓的同學，以及國安局訓練中心少校隊長、主任等人的真實身分與職稱，將從事機密敵後情報工作人員的身分曝光於眾，置情工人員的安全於危險境地而不顧。

台北地檢署2021年8月拘提何男到案，他全程行駛緘默權，檢察官一度聲押，他則向北院聲請提審反制，試圖阻礙檢方偵查程序，法官最終裁定8萬元交保。

北檢認為何男明知應永久保密情報人員的身分，卻2度故意上網揭露，涉犯本刑7年以上的情報工作法重罪，將他起訴。

北院去年2月審結宣判，將2次洩漏情報資訊罪各判處3年6月徒刑，合併應執行4年6月。

何男不服上訴，高院今認同一審判決，駁回其上訴，維持4年6月徒刑。可上訴。

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