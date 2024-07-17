噁男性侵2年幼繼外孫女還傳染性病 判刑13年再判賠300萬

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2024/07/17 09:56

〔記者黃明堂／台東報導〕一名男子對兩名年幼的繼外孫女多次性侵，地點在學校操場旁草叢、公園，甚至巷內小貨車上逞獸慾，還傳染性病。一、二審均判關13年，台東地院民事庭再判他應賠償其中一外孫女及其母親共300萬元。

某男為兩名女幼童的外婆的再婚配偶，女童稱呼為外公。兩位幼童的母親是姐妹，姐姐且因與丈夫感情不睦，為了生計在北部謀生，一度將女兒託母親照顧，妹妹則是住在北部，借宿給回診的某男，女兒卻遭性侵並且染患性病，就醫後追問出被性侵的過程，再發現姐姐的女兒也遭性侵。

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判決書指出，在2女均為未滿7歲、性觀念未臻成熟，並無完全之性自主同意能力時，某男分別在住家內、某學校操場周圍草叢中，及停放於某處的小貨車上，對其中一名外孫女強制性交。某年某日他到北部借宿在繼外孫女家中，又在公園及屋內強制性交得逞。

其中一名受害幼女說，她的阿嬤會打她，所以不喜歡阿嬤，「阿公」會阻止阿嬤打她，所以本來很喜歡阿公，後來阿公會對她性侵，她就不喜歡阿公了。

此男多件罪行，台東地院數罪分罰，併判執行有期徒刑13年，他上訴花蓮高分院被駁回；兩名被害人的母親中，姐姐以女兒之身體權、貞操權及性自主權，及身心受有重大傷害，對某男依民事提出損害賠償，要求賠她及女兒各150萬元，此男在庭訊中否認犯行拒賠，但法官認為罪證明確，判賠共300萬元。

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