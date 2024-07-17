澎湖亞果遊艇碼頭驚見女性浮屍 落海原因待查

安檢人員在亞果遊艇碼頭，固定漂流女子。（記者劉禹慶攝）

2024/07/17 09:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公亞果遊艇碼頭，今（17）日清晨工作人員在碼頭邊拍照澎湖輪，赫見海面上有女子漂流，緊急通報安檢所及澎湖縣政府消防局救援，轄區啟明派出所據報後也趕抵現場，當救援人員抵達後，女子已被出入港船隻帶來的湧浪，帶入亞果遊艇碼頭A1繫繩樁旁，緊急拉起已無生命跡象，由救護車送往衛生福利部澎湖醫院急救無效。

根據了解，在亞果遊艇擔任船員的民眾，今日清晨7時20分前往碼頭邊拍攝泊靠的澎湖輪，突然在岸邊發現一雙女用高跟鞋，由於前一晚該名民眾，才在同一位置取景拍攝花火節，當時並未有任何鞋子，因此心覺有異，四處進行搜尋，在堤岸外發現女用黑色皮包，急往海面上探視，果不其然，在澎湖輪旁發現身著白衣女子，在海面上漂流，因此緊急報警。

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當警消與安檢人員趕抵現場，女子已被出入頻繁的船隻造成湧浪，帶入遊艇港碼頭，並緊靠在A1繫繩柱，旁邊還有遊艇停放，安檢人員見狀，先用手固定女子，防止再度漂流，旋即由消防人員將女子合力拉起，但救起時已無生命跡象，雖緊急送往鄰近部立澎湖醫院搶救，仍回天乏術。

隨後警方由現場遺留皮包，證實是澎湖籍劉姓女子（67年次），循線通知其侄子，但侄子表示劉女獨居在馬公，對於其生活狀況並不知情，警方也調閱沿路監視器，希望釐清落海原因，詳細情況刻由警方調查中。

警方在現場搜索女子皮包，確定其身份。（記者劉禹慶攝）

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