製假扣押筆錄助詐團黑吃黑 前女警「賓利姐」判12年

台北市警局中山分局前警員邱薏瑄。（取自邱薏瑄臉書）

2024/07/16 16:29

〔記者陳彩玲／台北報導〕台市警局中山分局前警員邱薏瑄，被查出幫朋友偷查民眾個資，還曾向詐團開價700萬元，以製作假扣押筆錄幫忙「黑吃黑」詐欺款，因開價過高而未遂，後來她還真製作假扣押筆錄，掩護男友的詐團成員黑吃黑，新北地院合議庭今依違反貪污等罪，判邱女12年徒刑，其中1年得易科罰金。

合議庭認為，邱薏瑄踐踏警察人員專業與操守，毀壞公務人員清廉形象，依7個公務員假借職務上機會非法蒐集個資罪，各處3月，及5個非法利用個人資料罪，各處5月，應執行有期徒刑1年，得易科罰金；另不得易科罰金部分，包括違背職務要求賄賂罪，處有期徒刑10年4月，褫奪公權7年，以及使公務員登載不實公文書罪，處有期徒刑2年2月，應執行11年。

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至於詐團成員郭之凡被依貪污、偽造文書罪，各判1年2月、2年徒刑，應執行2年4月；邱女的男友郭宣良處有期徒刑1年6月、褫奪公權1年。

檢方查出，邱薏瑄從去年2月27日起至同年3月27日止，自行或依陳姓友人要求，假借職務上機會，登入警政署警用智慧分析決策支援系統（M-Police系統）查詢他人個資，並傳送給陳男。

此外，去年7月3日，詐團成員郭之凡想要吞下上游詐欺款項1千萬元，透過邱女的男友郭宣良，邀約邱女至台北市某茶館見面，開價30萬要邱女製作假扣押筆錄，用來「黑吃黑」誆騙上游款項遭警方扣押；但邱女獅子大開口要求700萬報酬，最終因索價過高被拒絕而未遂。

後來，另名詐團成員、綽號「山河」不詳身分者，因不想歸還已收取的300萬元詐欺款項，透過郭宣良請邱女協助詐取款向；邱女獲知後竟製作假扣押筆錄，傳給男友後轉傳給「山河」，騙過上游300萬款項已被警方扣押，檢方調查後依貪污等罪起訴邱女等3人。

警專31期的邱薏瑄，從警期間爭議不斷，2015年放假搭高鐵時，一口氣買下3個連號座位，光腳露趾在座位上自拍，引來網友撻伐，還曾3度濫查某任男友的車籍資料等個資；甚至曾開著1280萬起跳的Bentley Continental GT黑色賓利雙門轎跑車上下班，高調行徑令人側目。

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