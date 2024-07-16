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桃市暑假密集攔檢改裝噪音車 跨界找里民合作協助舉發

桃園警分局15日晚間與桃市府環保局及桃園監理站合作，在市府廣場執行「靜桃專案」勤務，攔檢改裝噪音車。（警方提供）

桃園警分局15日晚間與桃市府環保局及桃園監理站合作，在市府廣場執行「靜桃專案」勤務，攔檢改裝噪音車。（警方提供）

2024/07/16 12:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕基北北桃4市暑假期間加強改裝噪音車稽查密度，桃園警分局15日晚間7點到11點，與桃市府環保局及桃園監理站合作，在市府廣場執行「靜桃專案」勤務，總計攔查普通重型機車14輛，經檢測有輛9輛排氣管噪音超標，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

桃園警分局統計，今年1至6月執行「靜桃專案」勤務，與環、監聯合稽查檢測噪音超標當場告發有500多件，警政蒐證通報到檢也達558件，依據噪音管制法第8條逕行裁處的有589件，相關噪音陳情案件下降約2成多。

此外，環保局噪音管制科近日也到桃園區文中里、大林里、龍祥里等各里辦公室，針對附近社區噪音擾鄰問題進行現地會勘、討論及噪音防制宣導，各里長也都踴躍提出相關建議，期望機動車輛噪音問題能獲得改善。

噪音科長吳小萬表示，希望透過跨界合作，後續各里辦公室能提供易產生噪音時段及路段，供環保局架設科技執法設備取締噪音車，並將聯手轄區各分局及派出所機動巡查來通報噪音車輛，也請各社區住戶們，如發現改裝車輛產生噪音擾鄰時，協助記錄車牌或拍照錄影，以利檢舉通報取締。

桃園警分局15日晚間與桃市府環保局及桃園監理站合作，在市府廣場執行「靜桃專案」勤務，攔檢改裝噪音車。（警方提供）

桃園警分局15日晚間與桃市府環保局及桃園監理站合作，在市府廣場執行「靜桃專案」勤務，攔檢改裝噪音車。（警方提供）

桃園警分局15日晚間與桃市府環保局及桃園監理站合作，在市府廣場執行「靜桃專案」勤務，攔檢改裝噪音車。（警方提供）

桃園警分局15日晚間與桃市府環保局及桃園監理站合作，在市府廣場執行「靜桃專案」勤務，攔檢改裝噪音車。（警方提供）

環保局噪音管制科近日也到桃園區各里辦公室，請里長提供易產生噪音時段及路段，並請居民協助檢舉改裝噪音車。（警方提供）

環保局噪音管制科近日也到桃園區各里辦公室，請里長提供易產生噪音時段及路段，並請居民協助檢舉改裝噪音車。（警方提供）

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