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首頁　>　社會

不滿旅遊政策闖數位部開3槍 民宿老闆被起訴

男子張盛德持長短槍掃射數位部大門被起訴。（資料照）

男子張盛德持長短槍掃射數位部大門被起訴。（資料照）

2024/07/16 09:58

〔記者陳彩玲／台北報導〕在南投清境農場經營民宿的男子張盛德，對於政府針對中國人士來台旅遊的相關政策感到不滿，今年3月持一長一短制式槍枝，朝數位發展部大門、指示牌開3槍洩憤，台北地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴張男。

檢方起訴指出，張男2020年間，花27萬元，向綽號「阿力」的男子購入具殺傷力的制式霰彈槍1把、非制式手槍1把、制式霰彈30顆、制式子彈10顆與非制式子彈27顆，並藏放在他經營的民宿房間內。

後來張男因對政府針對中國人士來台旅遊的相關政策感到不滿，決定到政府機關開槍博取大眾關注，今年3月初，駕車到數位發展部進行勘察，並於同年月27日陸續聯繫親友、記者預告即將犯案，隔天上午8點多，再租車二度前往數位部。

檢警查出，張男先是在數位部停車場將子彈分別裝入長短槍並上膛，再裝進黑色登山包，隨後下車走到大門旁，從包包取出槍枝，朝1樓內部射擊2槍，再搭乘電梯欲前往2樓數位部長、次長辦公室，所幸警衛即時拉下鐵門阻擋，張男因無法進入又返回1樓，朝玻璃大門再開一槍，導致玻璃、指示牌、盆栽等物破碎。

台北地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有制式槍枝、持制式槍枝於公眾場所開槍射擊等罪，起訴張男。另檢察官審酌，張男雖無傷人意圖，但攜帶制式槍彈前往政府機關開槍，具有高度危險性，且造成物品毀損及在場公務員、民眾恐慌，建請法院量處適當之刑。

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