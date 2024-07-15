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三重警黃瑋震執勤遭撞死 新北警：相關撫恤金約有2300萬

新北三重分局警員黃瑋震執行巡邏勤務遭撞死亡，新北市警局表示，相關撫恤約2300萬元，將以因公殉職提報協助家屬爭取最優撫恤。（記者吳仁捷翻攝）

新北三重分局警員黃瑋震執行巡邏勤務遭撞死亡，新北市警局表示，相關撫恤約2300萬元，將以因公殉職提報協助家屬爭取最優撫恤。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/15 23:32

〔中央社〕新北三重分局警員黃瑋震執行巡邏勤務遭撞死亡，遺孀在回應外界愛心捐款公布帳戶卻引發爭議。新北市警局表示，相關撫恤約2300萬元，將以因公殉職提報協助家屬爭取最優撫恤。

新北市警察局三重分局厚德派出所警員黃瑋震13日凌晨執行巡邏勤務時，遭人開車高速逆向撞及，送醫急救後不治，留下妻子及4歲幼子，由於住處是租的，黃瑋震妻子在某車商展售中心擔任行政人員，在驟失支柱下，使得家庭經濟受到很大影響。

據了解，在許多人向警方表達希望能捐款協助下，黃妻直接在臉書（Facebook）等網路社群留下帳號，卻意外引發爭議及承受網友質疑壓力。而黃妻今天再在臉書留言表示，她絕對不是要來募款。

新北市政府警察局表示，黃瑋震遺孀可領取的相關金額，依警察人員因公傷亡慰問金發給辦法，得請領死亡慰問金新台幣1200萬元到1400萬元，這部分警政署也刻正研修再行提高金額。

警方表示，其他給付還包括警消安全基金300萬元，黃瑋震本身相關撫卹及死亡給付等補助約600萬元到700萬元。估約可支領撫卹金額至少有2300萬元，並非部分媒體報導指稱撫卹加喪葬補助僅有100萬元。

三重分局表示，警察局長廖訓誠特別指示人事室、督察室及三重分局，全力協助家屬爭取最優的撫恤，因此，市警局是以「因公殉職」向上提報，全力協助家屬從優申請相關撫卹。

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