超燙馬路煎蛋片！女大生開車載3同學出遊遭貨車撞上 蛋液流滿地

休旅車當場側翻。（民眾提供）

2024/07/15 15:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天中午發生一起車禍，許姓女大生駕駛休旅車搭載3名同學暑假出遊，行經北區路口左轉時，遭另輛直行載運雞蛋的貨車攔腰撞上，除休旅車當場側翻，貨車上大量雞蛋也翻覆破碎，大量蛋液頓時傾洩而出流滿滾燙路面，瞬間「煎熟」，也讓直擊民眾笑說，真的很罕見。

這起車禍發生在今天上午11點多，地點在車流量相當大的北區崇德路與太原路口，20歲許女當時駕駛休旅車，搭載3名同學由榮華街方向，沿太原路三段左轉崇德路一段往進化北路方向行駛，28歲陳男則是駕駛滿載雞蛋的貨車，搭載妻子由永興街方向，沿太原路二段往榮華街方向直行準備送貨。

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雙方在路口發生碰撞，休旅車右車身與貨車右前車頭發生碰撞後，休旅車當場向左呈90度側翻在路上，而貨車車斗上的雞蛋也受到撞擊影響，大量雞蛋因碰撞破碎，蛋液直接傾洩到滾燙的馬路上，加上當下中午約34度高溫，頓時路面被黃色蛋液覆蓋，出現罕見的「馬路煎蛋」奇景，路人紛紛駐足觀看。

轄區第二分局獲報趕往處理，此時一度受困車內的休旅車許女與3名友人均已自行脫困，經查，許女、陳男經酒測均無酒精濃度，但連同兩名駕駛及4名乘客都有手腳擦挫傷，所幸就醫後均無大礙。

該起車禍初判是未注意車前狀況釀禍，目前已調閱相關監視器畫面釐清肇事原因，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判，警方呼籲駕駛人務必保持專注，避免分心駕駛，若感到疲倦，應適時休息，保持良好的精神狀態，共同遵守交通規則，確保行車安全。

第二分局指出，事發的北區太原路、崇德路口，由於在太原路綠燈左轉崇德路車輛（往進化北路及漢口路雙向），左轉後續直行穿越崇德路，因崇德路側無劃設停止線，依據交通部2020年11月2日函釋，不屬於闖紅燈行為，分局已請市府交通局研議改善，避免與太原路直行車輛發生碰撞。

貨車上的雞蛋破碎，蛋液流滿馬路。（民眾提供）

貨車上的雞蛋破碎，蛋液流滿馬路。（民眾提供）

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