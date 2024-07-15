幼兒園狼師涉偷拍私密影像 蔣萬安：案發時未上任、上任獲報即刻處理

外界質疑北市府對幼兒園狼師涉性侵、偷拍女童私密影像，長達1年無作為，台北市長蔣萬安今天表示，案發時他未上任，上任後在去年7月接獲通報，即刻處理。（記者方賓照攝）

2024/07/15 14:01

〔記者何玉華／台北報導〕台北市某私立幼兒園園長之子擔任老師卻涉嫌性侵園內女童，檢警在男子電腦查扣600多部性影像，引起譁然，網路社群軟體炸鍋，紛紛質疑2022年7月接獲通報的案子，北市府卻直到2023年7月才停聘狼師，台北市長蔣萬安今（15）天表示，2022年7月他還沒上任，上任後在2023年7月獲報，第一時間要求查處，府級成立跨局處檢討會議，提出4項精進作為，現階段會窮盡所有行政手段，全力防堵借殼上市的可能發生。

幼兒園長之子最早在2022年7月被控猥褻園內女童，當時未停職接受調查；同年12月，另名家長提告，才發現狼師正因猥褻其他幼童案被司法調查中，家長們渾然不知狼師就在幼兒園內；台北地檢署檢察官因未找到積極證據，2023年6月判處不起訴處分。2023年7月，教育局再次獲報，台北市議員也在議會質詢，教育局認定狼師有性侵、性騷擾行為，而幼兒園負責人未通報、未予以停職，做出停聘及停業等裁罰。

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蔣萬安今天早上出席「台北躍動館—新生館」動土典禮前受訪，被問到上任後是否曾還原2022年案發時候，教育局或社會局查的徹不徹底？蔣萬安先表示對發生這樣的事痛心、氣憤，對行為人一定追究到底，嚴懲不貸，對任何兒少保護案件絕對零容忍，嚴查、嚴辦。接著說他上任後在2023年7月接獲通報，第一時間就要求徹查，當月即刻對行為人、負責人撤銷幼兒園的設立許可、終身不得任職，依法開罰法定最重的罰則，並召開跨局處會議提出修法建議。

蔣萬安強調，外界所說2022年7月接獲通報的案子，當時他還沒上任，上任後，教育局向他回報當時有即刻調閱監視器畫面，警方介入調查，檢察官偵辦後不起訴處分；而在去年7月接獲通報，即刻做了相關對應的處置，包括教育局開了4次認定委員會、社會局即刻召開家長說明會、府級成立跨局處檢討會議，提出4項精進作為。

至於被爆出園長有另外一個托嬰中心，外界質疑借殼上市，蔣萬安表示，會窮盡一切行政手段，不讓舊園長有任何借殼上市的空間，包括第一、馬上跟家長一對一的做聯繫；第二、加強無預警稽查；第三、協助有轉托需求的家長；第四、社會局結合警察局、教育局提升、加強查察作業。若中央可以從源頭修法限制負責人的身份，可以更全面防堵。

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