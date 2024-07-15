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台南市警局長廖宗山明退休 傳由警政委員林國清接任

台南市警局長廖宗山明天7月16日將屆齡退休，今早台南市傳出將由警政委員林國清接任；對此警政署尚未證實，僅說局長派任案仍在作業中。（資料照）

台南市警局長廖宗山明天7月16日將屆齡退休，今早台南市傳出將由警政委員林國清接任；對此警政署尚未證實，僅說局長派任案仍在作業中。（資料照）

2024/07/15 13:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕台南市警局長廖宗山明天7月16日將屆齡退休，理應在3天前就公布人事派令，但由於台南市槍擊命案尚未偵破，怕動搖軍心，據悉將在明天壓線前才會發布接任人選，但今早台南市就已傳出將由警政委員林國清接任局長；對此警政署尚未證實，僅說局長派任案仍在作業中，最後一刻才會揭曉底牌。

警政署表示，有關報載台南市政府警察局局長派任案，將參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，作通盤檢討後報內政部核定，並於近期發布到職。不過據知，警政署最快將在明天下午發布接任人選，交接期間將先由副局長代理。

先前對於接任廖宗山的新任局長人選，警政署警政委員林國清、督察室主任顏旺盛都是被討論對象，顏旺盛有刑事專才，林國清則曾在台南服務，有淵源，但台南市府今早證實中央已告知，經綜合考量市警局長將由林國清接任。

林國清是警大54期行政系、政大行政管理研究所碩士，今年58歲，警政生涯前半多在人事體系，曾任台南市警局人事室主任、保安警察大隊長、玉井分局長、警政署人事室主任、花蓮港務警察總隊長、苗栗縣警局長、署保安組長，目前為署警政委員，警界人士說，林國清個性穩重溫和，做事認真，台南昔日部屬對他評價頗佳。

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