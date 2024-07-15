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首頁　>　社會

南投藝品商山區試槍 警攻堅查獲罕見土耳其霰彈槍

警方出動特警攻堅。（警方提供）

警方出動特警攻堅。（警方提供）

2024/07/15 13:44

〔記者許國楨／台中報導〕南投縣林姓藝品商涉嫌藏放大量軍火，還曾到山區試槍，刑事局中部打擊犯罪中心掌握情資，日前會同特警攻堅查緝，一度動用金屬探測器尋槍未果，最後仍在廢棄水塔內查獲罕見土耳其製霰彈槍、手槍各一把，各式子彈200發，火力驚人，林供稱係已歿友人寄放，但警方存疑擴大追查中。

刑事局中打第一隊長蔡佳耀今天說明案情指出，該隊清查中部地區涉槍高風險對象期間，接獲情資得知南投縣水里鄉山區有人試槍，引起人心惶惶，進一步查訪得知，林姓藝品商（53歲）涉擁槍自重，交往複雜，立即報請南投地檢署檢察官指揮，會同雲林縣刑大、南投縣警局集集分局、台北市信義分局等單位共同偵辦。

專案小組蒐證時發現，林位在水里鄉的透天厝住處鄰近山坡地、公墓，占地約200坪，查緝不易，為避免林仗著火力與警方駁火，今年5月15日會特警前往攻堅迅速壓制林男，同時一度使用金屬探測器尋槍未果，最後動用逾20名警力經地毯式搜索，果然在附近一處廢棄水塔起獲軍火。

警方共查扣罕見土耳其製霰彈槍1把、霰彈22顆、金牛座手槍1把、90子彈129顆、90達姆彈27顆、點45子彈9顆、點38子彈13顆及擦槍工具1批等證物，對於槍彈來源，林在警詢中避重就輕，推給一名已歿友人在多年前所寄放，但警方認為，此案除扣案兩槍子彈外，還有點45、點38子彈多發，卻沒有可供發射的槍械。

加上林與地方道上人士熟絡，懷疑他另藏槍械或已經出借，不排除擁槍涉及其他不法，將擴大清查，詢後全案依槍砲罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方訊問後命林以5萬元交保。

刑事局中打呼籲，為避免黑槍危害社會大眾安全，警方持續秉持「向上溯源、向下刨根」之原則，加強檢肅槍枝等犯罪，呼籲民眾若發現可疑人、事、物，請勇於出面向警方報案，共同打擊犯罪，淨化社會治安。

警方查獲罕見土耳其製霰彈槍。（警方提供）

警方查獲罕見土耳其製霰彈槍。（警方提供）

警方查獲金牛座手槍1把。（警方提供）

警方查獲金牛座手槍1把。（警方提供）

警方查扣各式子彈。（警方提供）

警方查扣各式子彈。（警方提供）

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