萌貓警長粉絲太熱情 警急訂嚕貓守則籲遵守

多位粉絲到翁子派出所拍攝貓貓警長「伍丼么」。（民眾提供）

2024/07/15 11:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府警察局豐原分局翁子派出所貓貓警長「伍丼么」，今年4月經媒體技露爆紅後，吸引許多熱情粉絲，每週均有粉絲拜訪，所內波麗士大人們雖對來訪民眾感到歡迎，但因警察工作的特殊性，亦造成了一些困擾，因此特別訂定「嚕貓守則」，呼籲來訪民眾遵守。

警方臉書貼文發出不到12小時，即觸及上千人，粉絲們紛紛表示願意遵守，同時也向翁子派出所粉絲專頁表示，希望能提供更多「伍丼么」警長上班的照片供粉絲欣賞。

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翁子所「嚕貓守則」守則：一、遇有偵辦刑案或處理事故時，不對外開放拜訪；二、活動範圍以所內交誼空間為限，到訪時間以半小時為度；三、拍照範圍僅限於交誼空間，避免拍攝到所內相關文件；四、「伍丼么」如果不賞臉希望不要見怪。

穿上訂製的制服，在所內認真地巡視，這是豐原警分局翁子派出所萌貓警長「伍丼么」的日常，今年4月因多次「出任務」經媒體報導後，吸引許多粉絲關注，還有不少「鐵粉」常到派出所拜訪，儼然成為「最有人氣的警長」，甚至有鐵粉表示，第一次走進派出所才知道「一點也不可怕」，「伍丼么」意外成為拉近警民關係的橋樑。

分局長林大為表示，警察除了正義勇敢的形象外，亦有鐵漢柔情、暖心關懷的一面，上任以來，以「執勤要有態度、執法要有溫度」勉勵豐原警分局的員警，以「視民如親」的態度來做好警察工作，感謝粉絲對「伍丼么」的喜愛，透過「伍丼么」拉近民眾與警察的距離，也是提升警察形象的良方。

翁子派出所特別為貓貓警長「伍丼么」，訂定嚕貓守則，呼籲粉絲遵守。（民眾提供）

翁子派出所為貓貓警長「伍丼么」訂定嚕貓守則，貼文不到12小時即觸及上千人。（民眾提供）

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