竹市衛局心理健康科長當眾3度辱罵技士豬頭 判賠3萬

竹市衛生局心理健康女科長當眾三度辱罵女技士豬頭，新竹地院判賠3萬。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/14 23:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市衛生局心理健康王姓女科長，在辦公室3度當眾以「豬頭」2字辱罵王姓女技士，女技士不堪受辱，憤而向新竹地院民事庭提告求償30萬元，儘管科長矢口否認，辯稱已無記憶、應是脫口而出的口頭禪，但法官根據其道歉簡訊，認定科長王女確實以針對性、攻擊性言詞辱罵女技士，判賠3萬元。

任職於新竹市衛生局心理健康及毒品防制科的王姓女技士說，科長王女曾在辦公室內，當著她及科內同仁面前公開辱罵她「豬頭」，前年9月1日在辦公室內第2次稱呼她「豬頭」，她當時礙於科長為直接上級長官，始終不敢吭聲。

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沒想到科長王女6天後在辦公室內第3次侮辱她「豬頭」，她當場嚴正抗議，認為科長行為及言論足以貶損其人格及社會評價，已侵害其名譽權，使她受有精神上痛苦，憤而求償30萬元。

科長王女則說，女技士自身業務掌握度不佳，未落實業務執行，經再三指導效果仍不彰，難免以嚴肅口吻對待，技士所指稱之辱罵事件，她已無記憶，應是一時氣憤、挫折才會脫口而出的口頭禪，不具有針對性及特定性，更無故意侵害名譽權之意，她接獲技士眷屬反映後已立即調整，為表善意而以LINE道歉，主觀上非故意針對技士進行人格侮辱。

法官調查，科長以LINE傳送「首先跟您說聲對不起，玩笑及暱稱讓您受委屈了！爾後會注意的。」給技士，可知科長確實曾以「豬頭」稱呼技士3次。 法官認為依一般社會通念，出言「豬頭」已具針對性，自屬攻擊性言詞，令人感到難堪、不快，更何況是於辦公環境中，顯足以貶損人格及社會評價。

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