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北投驚傳當街擄人 全因他裝闊「戰酒店」欠160萬還躲3年

警方啟動攔截圍捕逮到林等4嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方啟動攔截圍捕逮到林等4嫌。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/14 18:19

〔記者王冠仁／台北報導〕從事裝潢工程的田姓男子，過去常找朋友、客戶到酒店消費、談生意，但後來他工作狀況不穩定、收入銳減，他卻死要面子裝闊繼續「戰酒店」，先後欠了160多萬元酒錢，事後神隱3年躲避追債。35歲林姓酒店幹部不滿，找來陳姓男子幫忙討債，陳謊稱家中需要裝潢為由將他設局騙出來，並將其強押上車，幸虧有民眾見狀報警，警方啟動攔截圍捕才逮到林等4嫌。

北市警北投分局在前天晚上6時許接獲報案，報案民眾聲稱，在崇仁路附近有多名惡煞強押1名男子上車。轄區員警火速趕到現場，但被害人已經被惡煞押走，警方調閱監視器畫面查出被害人遭強押上車的車籍資料，通報鄰近分局線上警力進行攔截圍捕。

不久後，中山分局警網在民生西路附近發現該輛車，員警隨即將其攔下並等待北投警方到場。

警方這才查出，原來田姓男子從事裝潢工程，他過去經常帶朋友、客戶前往中山區某酒店消費、談生意，但後期他工作狀況不穩、收入不穩定，他為了面子，依然持續上酒店。酒店幹部見他是常客，過去消費狀況也無異狀，因此後期都讓他以簽單方式賒帳，沒想到他數十次下來欠了160多萬元酒錢，還從此失聯。

林姓酒店幹部不滿，找來陳姓男子幫忙討債，陳「做過功課」，得知田從事裝潢，於是以「家中需要裝修」為幌子，將田約到崇仁路附近；林、陳等4嫌見田現身，隨即現身將其強押上車，途中還對田痛毆一頓。

警方最後將林、陳等4人，分別依妨害自由、傷害案嫌送辦。

警方啟動攔截圍捕逮到林等4嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方啟動攔截圍捕逮到林等4嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方啟動攔截圍捕逮到林等4嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方啟動攔截圍捕逮到林等4嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方將林等4嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方將林等4嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

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