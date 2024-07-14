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首頁　>　社會

涉吸毒駕車衝撞警致死 新北地院裁准羈押肇事黃嫌

2024/07/14 01:06

〔中央社〕黃姓男子今天駕車逆向高速衝撞警車，造成車上2名員警1死1傷。新北檢以涉嫌施用毒品駕駛動力交通工具致人於死等罪嫌聲請羈押，新北地院認為涉重罪，深夜裁准羈押。

新北市警察局三重分局厚德派出所警車今天凌晨執行巡邏勤務時，遭1部逆向的汽車撞上，車上的2名員警受傷送醫，其中1人經搶救後宣告不治。肇事黃嫌下午被移送檢方。

新北檢察官訊問後，晚間以被告黃嫌涉犯刑法，以他法致生道路往來危險因而致人於死，及施用毒品駕駛動力交通工具因而致人於死等罪；犯罪嫌疑重大，所犯為重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

新北地院深夜11時50分表示，經開羈押庭，訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認被告黃嫌尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物，達行政院公告之品項及濃度值以上，致不能安全駕駛動力交通工具而駕駛因而致人於死罪；另涉犯刑法以他法致生道路往來危險因而致人於死罪、過失致死、過失致傷等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

法院認為，黃嫌所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞，有羈押之必要，裁准檢方聲請。（編輯：施施）1130714

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