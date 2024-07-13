美籍夫妻跨海收養台籍男童 士林地院准了

美籍夫妻跨海聲請收養台籍男童，士院考裁准。（資料照）

2024/07/13 18:14

〔記者溫于德／台北報導〕一對美籍夫妻跨海聲請收養台籍4歲男童，士林地院家事法庭根據評估報告，得知這對夫妻已詳細了解男童的母親有智能障礙，仍願意花費時間陪伴並照顧男童，並已規劃好男童赴美後的教育、生活，因此裁准收養男童。

裁定指，這對年輕的美籍夫妻，具有正當職業也有相當財產，確實有扶養男童的能力，且夫妻已提供收養家庭的調查報告，以及美國移民許可、無犯罪紀錄、親職訓練、財力等證明。

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負責媒合收養的財團法人忠義社會福利事業基金會則具評估報告，指男童的生父不詳，無業生母領有輕度智障手冊，平時靠低收入戶補助過生活，代表沒有足夠經濟自我照顧，更無法負擔兒子的生活費用，也無法盡到親職教養的責任，加上沒有親屬可以代為照顧，生母已同意兒子被收養。

報告還提到，美籍夫妻已詳細了解男童的家庭背景、身心發展情形，故具備照顧兒童的能力，也能了解男童的需求並給予協助，同時願意了解男童的生命經驗與背景，因此建議士院認可本件收養聲請。

士院根據評估報告指美籍夫妻的婚姻、工作、經濟狀況均穩定，且收養意願明確，也都願意花時間陪伴並照顧男童，並已規劃好男童赴美後的教育與生活，代表確實能夠將適當、穩定且關愛的成長環境，提供男童，故同意這對夫妻收養男童。

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