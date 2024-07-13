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台南前6月車禍死亡數降25％ 上週突升高原因揭曉

南市持續改善道路交通環境，期能降低車禍事故。（記者洪瑞琴攝）

南市持續改善道路交通環境，期能降低車禍事故。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/13 17:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市交通局統計，今年1至6月A1交通事故（A1指當場或24小時內死亡）死亡人數，較去年同期下降25％；但是上週A1事故5件為今年單週最多件數，皆為機車事故，仍有持續改善的空間。

交通局表示，今年台南上半年度A1死亡人數為69人，與去（2023）年度同期92人已大幅減少23人、下降25％。今年南市平均每週A1事故約近3人，上週A1事故為今年單週最多件數的5人，經分析這5件皆為機車事故，其中有2件為高齡者、2件為自撞、1件則因駕駛人右轉未依規定所致，皆已於事故發生後5日內即邀集相關單位進行會勘瞭解事故原因及檢討改善作為。

交通局長王銘德指出，經分析事故主因仍以不良駕駛行為及防禦駕駛觀念意識不足，包括未依規定行駛、行車未禮讓及未注意車前狀況等原因，除了相關道路交通工程檢視及改善之外，道安團隊亦將持續深入各社區鄰里，強化高齡者安全用路觀念及防禦駕駛技巧，另亦透過多元管道宣導交通安全，同時於易肇事熱時及熱區，精準提升警力曝光率，並透過建置科技執法設備強化執法效益，落實精準執法工作。

交通局表示，市府持續與中央、民間共同合作推動「道安總動員」，並積極提案爭取中央補助及加速改善期程，科技執法部分獲內政部核定25處，其中10處已建置完工，並跨局處群擴大交通事故防制力道，積極守護民眾生命財產安全。

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