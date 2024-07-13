林士傑命案「口罩男」不是槍手？南警：另鎖定一名通緝犯調查

南警市刑大大隊長張文源今受訪時透露，目前另鎖定一名通緝犯調查。（資料照）

2024/07/13 16:03

〔記者王捷／台南報導〕南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方在嫌犯第2輛棄置權利車內發現口罩採樣，比對出1名有前科的「口罩男」張姓男子，昨在高雄仁武拘提張男到案，張男否認和槍擊案有關，南警市刑大大隊長張文源今受訪時透露，目前另鎖定一名通緝犯調查。

南警今天下午召開記者會說明偵辦進度，記者會相當簡短，張文源只說還在繼續追查，媒體進一步追問時，他才透露另鎖定一另名通緝犯調查，目前已在2處地點查到生物跡證，一是槍手遺落在汽車旅館的垃圾，另一則是張姓男子在逃逸車輛上的口罩，但未證實兩處的生物跡證是否相同。

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據了解，27歲的張男是「殯二代」，去年開設禮儀公司，在南部算是活耀，也曾學過工程車、做過海鮮直播，經濟不會太差；在張男落網前，專案小組曾透露張男的外型可能不像槍手，昨天晚上問起警察局長廖宗山這件事，他仍未有肯定答案，但他認為以這種縝密的手法，恐怕沒這麼簡單。

林士傑8日清晨在自家門口遭人槍殺，專案小組連日調查，陸續尋獲3部疑槍手的作案車輛，其中在被鹽酸滅證的第2輛車中找到一個戴過的口罩，並採集到生物跡證，警方後續比對出可疑對象，昨天前往高市仁武區攻堅逮捕張男。

張姓男子是警方掌握的對象，但警方未透露涉案程度。（翻攝臉書）

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