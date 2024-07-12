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刺死母親、砍傷爸爸 雲林虎尾25歲男聲押

雲林虎尾今天凌晨2點多發生25歲兒子持刀攻擊父母，造成母親傷重不治，父親多處刀傷幸無大礙。（記者黃淑莉攝）

雲林虎尾今天凌晨2點多發生25歲兒子持刀攻擊父母，造成母親傷重不治，父親多處刀傷幸無大礙。（記者黃淑莉攝）

2024/07/12 19:18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林虎尾25歲林姓男子今（12）日持刀攻擊雙親，49歲母傷重不治，53歲父親手腳及臉部多處刀傷，幸無大礙。雲林地檢署指出，檢警相驗，林母共中2刀，詳細死因仍待擇期解剖釐清，林嫌精神、情緒不穩，檢察官複訊後，下午5點左右依涉嫌刑法殺害直系血親尊親屬既遂及未遂罪嫌重大，向雲林地方法院聲請羈押。

雲林地檢署說，林嫌是持家中水果刀攻擊父母，導致母親傷重不治，父親受傷，相驗結果林母胸部前後各中1刀，詳細死因有待擇日解剖鑑定釐清。

初步調查，林嫌最近2週疑似精神、情緒不穩狀況，行凶時有無精神障礙導致行為有辨識能力問題，將另送精神鑑定判定。另檢察長戴文亮獲悉案件，已商請財團法人犯罪被害人保護協會台灣雲林分會啟動關懷機制，對被害人及其家屬提供必要協助。

這起案件發生在今天清晨2點多，林嫌先徒手毆打睡夢中母親，隨後到廚房拿水果刀刺傷媽媽，林父見狀上前制止，要妻子到屋外求救，但遲遲未見妻子，進屋開門查看，發現她倒臥車庫血跡斑斑，林父跑到屋外路上打電話報警，警方獲報趕到現場，將2人送醫急救，林母搶救1小時宣告不治，林父多處刀傷，包紮後幸無大礙。

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