屏東潮州少年無照騎機車累計挨罰17萬餘元 讓爸爸繳錢繳不完

屏東潮州17歲少年無照騎機車被開10幾張罰單，挨罰17萬餘元，讓爸爸繳錢繳不完。（示意圖）

2024/07/12 16:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東潮州有一位「九年級生」，17歲時即經常無照騎乘騎車，因為闖紅燈或載人未戴安全帽，多次被警察攔查開單，年滿18歲之後還是沒考駕照繼續上路，無照騎車、交通違規就被開了10幾張的罰單，累計罰款17萬餘元，移送法務部屏東執行分署執行就有11萬餘元，還有6萬多元的罰單還沒函送，讓爸爸繳費都繳不完。

這名九年級生光是無照騎車就被開了7張9000元罰單以及2張2萬4000元罰單，加上其他交通違規，累計欠費11萬餘元的案件陸續被移送到法務部行政執行署屏東分署執行，還有6萬多元罰單。

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屏東執行分署通知他繳納或到場報告財產狀況，但義務人並未理會，後來是義務人的父親至分署幫他辦理分期，每個月繳納2000元。最近這名九年級生的父親突然帶著11萬餘元現金到分署幫他繳納全部欠款，義務人父親表示希望移送到分署的案件繳清後，兒子能趕快去考照，不要再接到罰單。

日前執行人員電話聯繫義務人父親關心這位九年級生是否已考過駕照，其父無奈陳稱兒子還沒有去考駕照，而且在監理站還有6萬餘元的無照罰單未繳以致不能考照，因為去年道路交通管理處罰條例修正，針對5年內二犯無照騎車者，加重處罰鍰2萬4000元，執行署執行人員在與監理站人員聯繫後，監理站表明只要有辦理分期且正常繳納，就能報名參加考照，希望義務人能早日考取駕照，不要再有案件移送執行。

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