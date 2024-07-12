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竹市21警涉幫抽單聲押 議員籲找出幕後施壓者

新竹市有21名員警疑涉交通違規白單抽單圖利罪，市議員楊玲宜也籲檢調能深入調查，找出幕後施壓人、杜絕歪風。（資料照）

新竹市有21名員警疑涉交通違規白單抽單圖利罪，市議員楊玲宜也籲檢調能深入調查，找出幕後施壓人、杜絕歪風。（資料照）

2024/07/12 14:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局有21名員警疑涉交通違規抽單圖利罪，新竹地檢署今天清晨向新竹地院聲請羈押禁見，新竹地院已開羈押庭審理，因為涉案員警人數眾多，讓此案備受關注，是否會繼續滾雪球擴大，各界都在看。

市議員楊玲宜對此指出，無論是執法人員或是為民服務的民代都應該要遵循法制，這是對法律最基本的尊重。此次傳出高達21名員警涉案，且層級達2線2星的所長，疑長期將交通違規抽單，這背後到底是受到多大的人情壓力？！呼籲檢調應該徹底查辦，找出幕後真正施壓的人，杜絕此歪風。

市議員林彥甫也說，譴責民代或高官要求警員「銷單」的行為，尤其是交通違規可能危害到行車安全。包括他及時力黨團的議員收到罰單一定自行繳納，也一律拒絕相關請托，呼籲各級民代及官員自重，別成為交通事故、行人地獄的幫兇。

市議員蔡惠婷表示，警察身為執法公權力，卻要面臨民意代表甚至更高長官的要求與壓力，針對違規罰單去銷單，這是一個權力不對等的關係，基層只能照辦甚至自繳罰單，這是長久下來的陋習，也打擊警察執法的士氣轉而消極。最後承擔的共業是全體人民，處在交通秩序難以整頓的狀況下，甚至徒增用路風險。

新竹市警察局也發佈新聞稿稱，此次專案小組共傳喚竹市員警28人（含1 名退休人員）、證人2人，警察局除配合檢察官依法偵辦，更重申秉持不掩飾、不庇縱態度，展現維護警譽決心，自清自查、警紀警辦，並追究相關人員考監責任。

新竹市有21名員警疑涉交通違規白單抽單圖利罪，市議員蔡惠婷認基層員警長期受不對等的權力壓迫，籲檢調深入調查。（資料照）

新竹市有21名員警疑涉交通違規白單抽單圖利罪，市議員蔡惠婷認基層員警長期受不對等的權力壓迫，籲檢調深入調查。（資料照）

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