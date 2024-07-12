「天貺節」開完天門 台東名廟天聖宮半夜火燒

台東天聖宮今天凌晨火燒，消防人員趕來滅火。（記者黃明堂攝）

2024/07/12 05:38

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市太平溪畔知名廟宇「東海龍門天聖宮」今天凌晨1點多大殿冒出火煙，消防局據報派出多輛消防車灌救，疏散2樓膳房15名香客。昨天是農曆六月初六開天門，廟方做法會結束，大家休息之際，卻釀火警，所幸無人傷亡，火警原因待調查。

天聖宮在台東是知名廟宇，並常有外縣市進香團前來參拜，也有簡單膳房供人住宿。昨天是農曆6月6日天貺節，是虎爺壽誕，同時也是「開天門」，也稱作「天貺節」，相傳玉皇大帝在這天會開啟南天門，傾聽人間的祈願，廟方依例舉辦法會，殿內殿外放置數桌燭台，法會結束後繼續點亮光明。

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一名李姓國小學生跟隨家人到台東玩，投宿在2樓香房，不睡覺漏夜玩手機遊戲，凌晨1點多突然停電，黑漆漆的，原本想就此睡覺，但覺得怪怪的，下樓一看，竟然濃煙密布，趕緊叫家人都起床逃生，房客們趕緊打119報案。

消防局據報派出多支分隊消防車趕往，在新豐里橋上即看到濃煙，抵達火場後佈兩條水線朝大殿射水滅火，很快控制火勢，過程中疏散了15名香客及廟方人員，估算燃燒面積15平方公尺。

天聖宮宮主陳柔嫻表示，燃燒位置是大殿的偏側燭台，有人聽到有「碰」的爆炸聲，後來就起火了，大家趕快跑出來，目前看來神像並未被火勢波及。

才開天門就釀火警，但信徒們說，不幸中的大幸是，玉皇大帝大顯神威，不僅火勢很快控制，無人傷亡，而且眾神像無損。

目前火場已經封鎖，火災原因將待火調人員進一步調查。

台東天聖宮今天凌晨火燒，消防人員趕來滅火。（記者黃明堂攝）

天聖宮火燒位置在大殿右側燭台，消防人員拉水線入殿滅火。（記者黃明堂攝）

昨天是農曆6月6日天貺節，天聖宮舉辦法會，殿外放置數桌燭台點亮光明，卻因殿內火燒，消防車趕來滅火。 （記者黃明堂攝）

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