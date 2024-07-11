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大溪武嶺橋頭西端多功能科技執法滿月 日均告發3件違規

桃園市大溪武嶺橋頭西端多功能科技執法6月1日起啟用，單月共告發90件違規。（記者李容萍攝）

桃園市大溪武嶺橋頭西端多功能科技執法6月1日起啟用，單月共告發90件違規。（記者李容萍攝）

2024/07/11 20:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局交通大隊在大溪台3線與大鶯路口（武嶺橋頭西端）建置多功能科技執法，經統計6月1日啟用至30日單月共告發90件違規，其中，超速16件（最高時速84公里），未依標誌、標線51件，闖紅燈23件，平均一天抓到3件違規。

大溪區武嶺橋西端往介壽路方向車流量大，交通事故頻仍，經交通大隊統計去年全年上揭地點周邊計發生A2事故（造成人員受傷或超過24小時死亡的交通事故）32件、A3事故（僅有財物損失的交通事故）有49件，計81件交通事故，為大溪區事故排名第1名的易肇事路段。

交通大隊大隊長鄭文銘表示，此路口科技執法是參考事故碰撞構圖，經分析過往主要事故發生地點是武嶺橋西端往介壽路方向，尤其多為右轉側撞，此多功能科技執法主要執行「測速、闖紅燈及不依標誌、標線（由內側車道右轉介壽路）」，可確保駕駛人於武嶺橋西端往崎頂方向遵守交通規則，降低交通事故發生機率。

鄭文銘說，據交通大隊近日統計，今年6月份此路口計發生A2事故1件、A3事故4件，與去年6月份同期發生A2事故2件、A3事故5件比較，A2事故減少1件（減少50％）、A3事故減少1件（減少20％），足見科技執法已初見成效。全市目前共有327處科技法，今年12月還會增設29處，不管有沒有科技執法，警方呼籲用路人遵守交通規則，避免事故發生。

桃園市大溪武嶺橋頭西端多功能科技執法6月1日起啟用，單月共告發90件違規。（記者李容萍攝）

桃園市大溪武嶺橋頭西端多功能科技執法6月1日起啟用，單月共告發90件違規。（記者李容萍攝）

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