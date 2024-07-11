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竹東三環幫租倉儲竊電種大麻 警查獲價值近2億千株植株根部

警方查獲大麻植株根部共1126株，以及生長燈、肥料、培養土、溫溼度計等大批種植器具。（記者邱俊福攝）

警方查獲大麻植株根部共1126株，以及生長燈、肥料、培養土、溫溼度計等大批種植器具。（記者邱俊福攝）

2024/07/11 15:53

〔記者邱俊福／台北報導〕竹東三環幫成員池政勳，涉嫌在竹北地區200坪倉儲，打造成隱蔽且專業的溫室，用於栽種大麻植株，而為了省電，還變更倉儲2個電錶，逕行竊電，害得房東被台電開罰近千萬元，刑事局偵一大隊第二隊今宣布偵破該製毒集團，逮池嫌等4人，查扣價值近2億的1126株大麻植株、已採收大麻莖葉（含花）達75.865公斤，依毒品、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，4人均經法院裁定羈押。

警方調查，35歲池嫌，去年初在新竹縣竹北市透過負責栽種大麻的金姓男子出面，以每月12萬元承租一個200坪倉儲，由旗下金男、廖男2人著手架設成種植大麻的溫室，進行栽種，而經不斷分株、移植，已頗具規模。

此外，為了節省栽種大麻的龐大用電量，該集團還變更2個電錶竊電，台電發現後，對於房東開罰近千萬元。另池嫌也租用一間透天民宅作為烘乾大麻、封裝處所，並兼作宿舍，提供給栽製大麻的金、廖2男住宿。

警方接獲線報後布線偵辦，5月25日蒐證期間，發現該集團因新竹警方近期大力掃蕩大麻工廠，為躲避風頭連夜搶收大麻，欲湮滅相關不法事證，警方見狀遂即時集結警力進行攻堅，逮捕池嫌小弟陳姓男子，以及金男、廖男2人，當場於2輛貨車上查獲大麻植株根部共1126株，並於植栽工廠內起獲生長燈、肥料、培養土、溫溼度計等大批種植器具。

警方經同步搜索金男、廖男的透天厝宿舍，再查獲甫採收的大麻植株75.865公斤、烘乾設備一批。經持續向上溯源，上月9日又將幕後池嫌逮捕到案，移送檢方送辦。

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男子池政勳被逮捕送辦。（記者邱俊福翻攝）

男子池政勳被逮捕送辦。（記者邱俊福翻攝）

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