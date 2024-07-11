情侶檔藉陣頭打工為由 誘騙少女拘禁性侵起訴

嘉義地檢署。（資料照）

2024/07/11 15:39

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣林姓男子與勞姓女友以陣頭打工為由，誘騙少女從台南到嘉義後，將少女拘禁還逼與其發生關係，嘉義地檢署偵查終結，將林男依成年人故意對少年犯強制性交、私行拘禁等罪嫌及勞女涉犯私刑拘禁罪嫌起訴。

此案發生在今年5月，受害少女與26歲林男為前男女朋友，2人鬧翻分手；今年4月19日，林男透過他人的IG（Instagram）帳號以陣頭打工為由，約少女到嘉義車站，林男夥同勞姓女友將少女駕車載走，起初先帶到竹崎鄉一處民宅控制其行動，5月12日又載往大林鎮一處民宅。

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警方今年5月15日因追查一起手機失竊案，循線到大林鎮該處民宅訪查時，赫然發現林男與勞女拘禁少女，將其救出，並查出少女被報失蹤逾20天，將林男、勞女移送嘉義地檢署，檢方複訊向嘉義地院聲請羈押獲准。

檢警調查，少女自嘉義車站坐進林男、勞女車內，手機就被強行取走，斷絕其與外界聯繫，林男還曾恐嚇「想離開，就殺掉妳」，且逼迫少女與其性交約10次，如有不從就毆打，造成少女身上有多處挫傷；少女失蹤期間，林男假冒他人身分聯繫少女父母，告知「少女在台北打工、不想回家」等訊息，誤導少女父母往北部找人。檢方近日偵結，將林男、勞女依法起訴。

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