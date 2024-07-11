為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

情侶檔藉陣頭打工為由 誘騙少女拘禁性侵起訴

嘉義地檢署。（資料照）

嘉義地檢署。（資料照）

2024/07/11 15:39

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣林姓男子與勞姓女友以陣頭打工為由，誘騙少女從台南到嘉義後，將少女拘禁還逼與其發生關係，嘉義地檢署偵查終結，將林男依成年人故意對少年犯強制性交、私行拘禁等罪嫌及勞女涉犯私刑拘禁罪嫌起訴。

此案發生在今年5月，受害少女與26歲林男為前男女朋友，2人鬧翻分手；今年4月19日，林男透過他人的IG（Instagram）帳號以陣頭打工為由，約少女到嘉義車站，林男夥同勞姓女友將少女駕車載走，起初先帶到竹崎鄉一處民宅控制其行動，5月12日又載往大林鎮一處民宅。

警方今年5月15日因追查一起手機失竊案，循線到大林鎮該處民宅訪查時，赫然發現林男與勞女拘禁少女，將其救出，並查出少女被報失蹤逾20天，將林男、勞女移送嘉義地檢署，檢方複訊向嘉義地院聲請羈押獲准。

檢警調查，少女自嘉義車站坐進林男、勞女車內，手機就被強行取走，斷絕其與外界聯繫，林男還曾恐嚇「想離開，就殺掉妳」，且逼迫少女與其性交約10次，如有不從就毆打，造成少女身上有多處挫傷；少女失蹤期間，林男假冒他人身分聯繫少女父母，告知「少女在台北打工、不想回家」等訊息，誤導少女父母往北部找人。檢方近日偵結，將林男、勞女依法起訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中男大生性侵3男童 法官：無從憫恕判囚9年半
2024/07/06 16:59

台中男大生性侵3男童 法官：無從憫恕判囚9年半
台中慾女「硬上」帥男強逼「跟我做愛」 判刑入獄還得賠錢
2024/07/11 06:27

台中慾女「硬上」帥男強逼「跟我做愛」 判刑入獄還得賠錢

O9站交通優勢 換屋宅稀缺效應發威
退伍情報員淪「遊艇界李宗瑞」 下藥性侵未遂代價曝
2024/07/09 12:24

退伍情報員淪「遊艇界李宗瑞」 下藥性侵未遂代價曝
台北幼兒園長之子性侵案擴大 還涉嫌偷拍20女童百片性影像
2024/07/10 12:48

台北幼兒園長之子性侵案擴大 還涉嫌偷拍20女童百片性影像

「合雄大境」引領桃園新風貌 開創千坪新地標
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播