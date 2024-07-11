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88會館郭哲敏涉賭博、銀行法 明起延押禁見2個月

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2024/07/11 15:05

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，4月裁定郭哲敏5千萬元交保，新北地檢署抗告成功，合議庭5月裁定郭哲敏自5月12日起，延押禁見2個月，由於羈押期限將屆，合議庭認為郭哲敏犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，裁定自7月12日起延押禁見2個月。

郭哲敏涉賭博、地下匯兌案，卻在檢警搜索前逃出國，去年8月才被檢調從泰國解送回台並羈押禁見獲准，檢方去年11月追加起訴郭哲敏及其親信張旭昇，移審後，合議庭裁定羈押禁見3個月，2月29日延押禁見2個月，期限原本至4月28日才屆滿，但合議庭4月23裁定2人交保。

檢方隨即提出抗告，高等法院撤銷原裁定，發回更裁，新北地院合議庭5月7日裁定續行羈押禁見，2人重獲自由短短5天，由於這5天不算在羈押天數中，續行羈押禁見期限至5月11日屆滿；隔日，合議庭再裁定2人裁定自5月12日起延押禁見2個月。

由於2人羈押期限將屆，郭哲敏則主張，本案迄今已傳訊多名證人，且已進行14次審理程序，相關事證無法證明他有賭博、洗錢及違反銀行法等罪嫌，且他於具保期間無逃亡事實，亦未接觸證人，無串證可能，重要證人已交互詰問完畢，無串證之虞，請予以交保。

合議庭聽取檢辯雙方意見後認為，2人犯罪嫌疑重大，且有相當理由認2人均有逃亡、勾串共犯、證人之虞，尚難以具保或其他方式加以取代，裁定延押禁見2個月。

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