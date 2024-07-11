不跳表的後果！短短1公里收120元遭檢舉 小黃運將慘噴9千元罰鍰

彰化縣府有印製彰化計程車費率運價貼紙宣導「在彰化搭乘計程車，請按表收費」，發送給小黃駕駛。 （監理站提供）

2024/07/11 11:26

〔記者湯世名／彰化報導〕不跳表的後果！1名乘客從彰化火車站搭小黃到1公里遠的彰化市東民街，結果司機未開跳表被民眾偷拍，司機抵達目的地後向民眾收取120元，民眾憤而向監理站檢舉，經查證屬實依法重罰司機9000元，可謂得不償失。

彰化監理站副站長宋文進指出，這名乘客是日前在彰化火車站攬下1輛小黃，表明要到彰化縣議會附近的東民街，不料上車後發現司機未打開跳表，遂暗中拍攝，等到小黃抵達1公里遠的東民街後，司機向民眾索取120元車資，民眾付錢後愈想愈不對，檢具證據向彰化監理站檢舉。

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彰化監理站通知該名小黃司機到案說明，雖然司機聲稱對該趟車已無印象，並否認有喊價載客，但因民眾提供資料事證明確，彰化監理站仍依公路法掣單裁罰司機9000元罰鍰。

宋文進表示，彰化地區計程車費率是依據彰化縣政府公告收費標準，今年已調整費率為「起跳運價」1.25公里85元，「續跳運價」每200公尺加收5元，延滯計時（車速每小時5公里以下）累計每60秒加收5元。

縣府有印製彰化計程車費率運價貼紙宣導「在彰化搭乘計程車，請按表收費」，發送給小黃駕駛，持續宣導駕駛張貼於車內明顯處便利乘客查看，呼籲民眾乘車時切勿私下與駕駛議價，共同保障搭乘計程車的秩序與權益。監理站為維護乘客搭車權益，定期會同警方在違規熱點排班稽查，呼籲計程車駕駛人切勿以身試法，應按規定收費，免遭受罰得不償失。

小黃運將未開跳表（紅圈處）被民眾偷拍，運將慘噴9000元罰鍰。 （監理站提供）

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