山谷幾乎填滿一半！ 苗栗後龍被傾倒大量營建剩餘土石方

苗栗檢、警及縣府環保、水利、農業單位人員前往會勘。（記者彭健禮攝）

2024/07/11 11:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮同光國小後方龍港段一處山坡地，遭傾倒大量包含營建剩餘土石方，使得原本為斜坡地形的山谷，幾乎被填滿了一半，形成一處平台，數量龐大，十分驚人。苗栗檢警及縣府環保、水利、農業單位人員今（11）日前往會勘，苗栗地檢署檢察長蔡宗熙表示，除了追究相關人等的刑事責任，也希望透過共同會勘，達到回復原狀的目的。

該處山坡地為私人地，檢警掌握濫倒情資後，由苗栗地檢署檢察官彭郁清指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊、苗栗縣警察局刑事警察大隊、苗栗警分局、保七總隊第三大隊中區中隊等追查。

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經檢警數個月蒐證，於今年6月25日會同環境部環境管理署中區環境管理中心前往現場會勘，並同時搜索多處地點，傳喚、拘提被告及證人共計6人到案說明，查扣2台挖土機等機具及扣得相關證物。其中，吳姓被告涉嫌違反廢棄物清理法等罪名犯罪嫌疑重大，被羈押禁見。

以類似案件之一般行情而言，載運來自工地包括營建剩餘土石方的廢棄物傾倒，業者每車約可收取1萬元左右。苗栗檢方依現場傾倒的數量初估，業者可能已獲益數千萬元，但詳細不法所得，仍由檢方清查中。

蔡宗熙於今早會同苗栗縣警察局長陳世煌、苗栗縣政府環保局長陳華盛、農業處副處長蔡政新、水利處副處長黃文璋及相關所屬業管人員，至現場會勘。

蔡宗熙指出，該處山坡地被密集地傾倒，且傾倒的數量太過龐大，原本該處是一處具有斜坡山谷地形的山坡地，但整個山谷幾乎被填滿一半，相關的數量及高度十分驚人。

蔡宗熙表示，檢方除將追究相關刑事責任以外，也希望透過共同會勘，分別就水土保持、山坡地保育及廢棄物清理等主管事項，共同研商並分別追究各該行政責任，另將責令業者擬定清運計晝或負責清運費用，讓該處山坡地回復原始地貌。

苗栗縣後龍鎮同光國小後方龍港段一處山坡地，遭傾倒大量包含營建剩餘土石方，使得原本為斜坡地形的山谷，幾乎被填滿了一半，形成一處平台，數量龐大，十分驚人。（民眾提供）

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（中）表示，除了追究相關人等的刑事責任，也希望透過共同會勘，讓該處山坡地達到回復原狀的目的。 （記者彭健禮攝）

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