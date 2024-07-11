台中慾女「硬上」帥男強逼「跟我做愛」 判刑入獄還得賠錢

潘女脫掉衣服，再把阿強壓制床上，強拉衣服親吻，抓摸下體。（情境照）

2024/07/11 06:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市潘姓女子加入羽球社團，認識身高180公分的高帥男子阿強，她以送球拍為由，將阿強騙到房內，先自己脫掉衣服，再把阿強壓制床上，強拉衣服親吻，抓摸下體說「跟我做愛一次」，阿強奮力抵抗逃離，刑事部分潘女被判刑1年7月確定，民事部分，阿強提告索賠50萬元，潘女指自己即將因此案入獄，她只能賠償15萬元，法官判決應賠償35萬元，可上訴。

判決書指出，潘女於2022年5月11日邀請阿強（化名）到住處，她先自己脫去上衣，用手將阿強頸部環勾至床上，說「跟我做愛一次」，用身體壓制阿強強吻，摸抓阿強下體，阿強奮力抵抗才得以脫身，法院審理時，她辯稱自己只有親吻阿強，阿強沒有抗拒，律師辯護說，阿強身高將近180公分，相對瘦小的潘女無法壓制住。

請繼續往下閱讀...

阿強則指控說，潘女撲壓在他身上親吻，又強拉他的衣服，他把雙手交叉胸前抵抗，潘女又抓住他的下體，他把雙腳捲曲說「不要這樣」，潘女質問「為什麼不跟我做愛？」，他強行開門離去。

台中地院與高等法院台中分院法官認為，潘女非瘦小身型，而是中等身材，阿強腋下等處有紅腫傷勢，可證明被強拉衣服與親吻，潘女也承認有要求「跟我做愛一次」，顯示有強制性交犯意，但未遂而能減刑，一審判決1年7月適當，二審與三審都駁回潘女上訴確定。

民事部分，阿強向台中地方法院沙鹿簡易庭提起訴訟，向潘女求償50萬元，潘女答辯說，此案已判決確定，她即將入監執行，阿強請求精神慰撫金50萬元過高，她目前仍與年逾70歲的父母同住，需奉養父母，她自己長期罹患焦慮、憂鬱、恐慌、及失眠等精神疾病，持續在精神科診所就診治療，她最多只能賠償15萬元，聲明駁回阿強之訴。

台中地方法院沙鹿簡易庭則認為，潘女為阿強犯有強制性交未遂行為，導致阿強身體權、貞操權受侵害，精神上蒙受痛苦，判決應賠償35萬元適當，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法