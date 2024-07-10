林士傑遭連開11槍、5槍貫穿血胸亡 高大成這點研判非職業殺手

高大成研判槍殺林士傑的槍手並非職業級，開槍先打胸腹，可能槍法沒有很準，對自己的槍法沒把握。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/10 20:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南市區漁會理事長林士傑8日在自家門口遭人槍殺身亡，他身中11槍，其中5槍貫穿胸腔，但案發現場卻鮮少血跡，法醫高大成判斷，死者中槍仰躺倒地，血液只能從身體前面流出來，但中彈集中在胸腔造成血胸，除非完全貫穿，出血才會嚴重，他研判該槍手並非職業級，開槍先打胸腹，可能槍法沒有很準，對自己的槍法沒把握。

根據法醫對林士傑槍傷、彈道及電腦斷層掃描資料，林士傑遭槍擊11槍，身上22個彈孔，有3顆子彈卡在手臂上、5槍貫穿胸腔，導致雙肺血胸死亡，根據監視器畫面，當時槍手是先將林射倒在地後，再針對其他地方開槍。

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高大成說，職業槍手會先打頭部，一槍就倒地，再補槍，頂多共開3槍就逃跑，以免槍聲引人注意，但這名槍手卻打在胸部，還有3顆子彈卡在手臂，可能是怕打不中，因此先往胸腹部開槍，因為胸腹移動範圍小、面積大、中彈又很痛，人會直接倒地，再接著補槍，他認為該槍手會開槍，但非職業級。

高大成指出，死者5槍貫穿胸腔，造成雙肺血胸死亡，血胸是子彈打到胸部大血管，造成出血，胸膜內包血，肺部浸在血水中無法交換氣體，無法呼吸，等於是「被血水溺死」是否痛苦則看出血速度，他認為應該是看打到血管的大小，如果出血量大可能5分鐘就死亡，出血慢可能難以呼吸到半小時死亡。

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