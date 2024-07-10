台中女教師抱2歲幼女墜樓雙亡 阿嬤：失眠又顧孩心力憔悴

女教師與幼女墜樓死亡案，警方在住處找到治療身心疾症藥物，檢方相驗後開出死亡證明書結案。（民眾提供）

2024/07/10 19:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40多歲、請2年育嬰假的林姓國中女教師，2、3天前還打電話告訴學校，預計今年8月復職，不料，今天（10日）上午卻懷中抱著年僅2歲幼女，從住處大樓的12層樓頂墜樓，母子倒臥人行道雙亡，警方調查發現，其住處內有身心藥物，她的丈夫與長女在美國，警方鑑定無外力介入，女教師的母親相當難過不捨，指女兒近期睡不好，有失眠現象，可能照顧年幼女兒而心力憔悴，對死因無異議，檢方已開出死亡證明書結案。

昨天上午8時許，路人報案指一對母女倒臥中市南區一棟社區大樓前的人行道，員警到場卻發現並非路倒，而是住該大樓的林姓國中女教師，她懷中抱著幼女墜樓，母女當場身亡，該大樓的樓頂有翻越護欄的痕跡，研判無他殺嫌疑，同住的丈夫任教大學，夫妻同為教職，丈夫趁暑假帶長女到美國，預計近日返台。

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警方通知女教師的母親（幼女的阿嬤），她相當傷心，但對死因沒有異議，她說女兒睡眠品質不好，有失眠現象，可能最近照顧女兒而心力憔悴，另外，警方在女教師住處房內發現身心科的藥物，檢方今天下午完成相驗，開出死亡證明書而結案。

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