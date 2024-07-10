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干卓萬十八連峰 山友墜20米峭壁傷重身亡

南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡；南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡，搜救人員繫繩下切將遺體拉上步道。（圖由南投縣消防局提供，本報合成）

南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡；南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡，搜救人員繫繩下切將遺體拉上步道。（圖由南投縣消防局提供，本報合成）

2024/07/10 15:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕一支10人登山隊，昨（9日）在南投縣攀登干卓萬十八連峰時，其中60歲邱姓山友不慎摔落20公尺深的峭壁，當下雖然還有意識，但生命徵象微弱，待救難人員抵達時，邱某已沒了呼吸心跳、肢體僵硬，今空勤直升機趁天氣穩定，順利將遺體吊掛下山。

南投縣消防局表示，干卓萬十八連峰位在信義鄉與仁愛鄉的交界，該登山隊於7月6日從仁愛鄉親愛國小進入攀登卓社大山，預計7月10日從武界下山，不料昨1名邱姓隊員，經干卓萬十八連峰往卓社大山第1個拉繩處時，卻不慎失足摔落約20公尺深的峭壁，造成左腳踝疑似骨折，無法拉繩行動，同行隊員立即通報救援。

當下獲報立即請求空勤直升機吊掛，惟墜落處全是密林無法作業，後來便載運搜救人員前往事故山域就近馳援，惟下午1點多在搜救人員抵達前，邱某傷勢卻急轉直下，出現意識改變、呼吸微弱，雖經同行領隊CPR急救，但最終仍傷重不治身亡。

消防局說，昨搜救人員到場後，將邱某遺體移至空曠可吊掛處，今再請求空勤直升機協助吊掛，大約近午順利將山友載運下山，交由檢警相驗，並呼籲山友近期山區午後常下雨，步道容易溼滑，尤其干卓萬還是難度相當高的路線，山友應要有充足的登山技術與體力，以維護登山安全。

南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡。（圖由南投縣消防局提供）

南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡。（圖由南投縣消防局提供）

南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡，搜救人員繫繩下切將遺體拉上步道。（圖由南投縣消防局提供）

南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡，搜救人員繫繩下切將遺體拉上步道。（圖由南投縣消防局提供）

南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡，搜救人員繫繩下切將遺體拉上步道。（圖由南投縣消防局提供）

南投干卓萬十八連峰有山友墜落20公尺峭壁身亡，搜救人員繫繩下切將遺體拉上步道。（圖由南投縣消防局提供）

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