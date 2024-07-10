霧峰毒販設「黑貓」群組運毒 專賣「喵喵」毒咖啡包被起訴

霧峰警方查扣「喵喵」毒咖啡1383包。（圖由讀者提供）

2024/07/10 13:37

〔記者黃旭磊／台中報導〕霧峰區林嫌（20歲）等3人私設「黑貓宅急便」微信暱稱群組，在中部地區專賣販賣第3級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）咖啡包及愷他命，警方從去年5月起持續追查，於大里區長春路、神岡區三民路倉庫查扣毒咖啡包1383包等證物，本月經台中地檢署依毒品危害防制條例罪嫌起訴3嫌。

霧峰警分局今表示，長春路一帶持續傳出毒品交易，毒蟲透過微信「黑貓宅急便」帳號向林嫌訂購5包毒咖啡包及愷他命，約定在長春路旁交易，羅嫌（20歲） 搭載曾嫌（20歲）於5月16日晚間6時許駕駛自小客車前來交易，遭埋伏員警逮捕並在車上查獲85包毒品咖啡包、11包愷他命、6支手機及疑似贓款現金13萬2100元。

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警方將羅嫌押往神岡區三民路存放毒品倉庫，搜出1383包毒咖啡包、愷他命等證物，循線逮捕藥頭林嫌，檢方本週完成調查起訴3嫌。

霧峰分局偵查隊長詹典儒說，林、羅及曾嫌為貪圖販毒利益，私設微信帳號「黑貓宅急便」作為聯絡窗口，於聊天群組張貼「米奇星球帶你飛」等隱喻販賣毒品訊息，1件2千元指愷他命（每公克1千元）、5百元指「喵喵」毒咖啡包，聯絡毒蟲進行毒品買賣交易，林嫌負責聯絡，羅及曾嫌輪流駕駛改裝噪音歐洲名車送毒品。

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警方查扣毒咖啡包、愷他命及交易贓款13萬2100元。（圖由讀者提供）

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