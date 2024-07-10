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警調閱車牌辨識系統限縮天數 中市議員質疑不利辦案要求延長

警察局表示，辨識資料儲存天數將擴充記憶體容量並儲存至60日（市府提供）

警察局表示，辨識資料儲存天數將擴充記憶體容量並儲存至60日（市府提供）

2024/07/10 11:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕員警偵辦案件常透過調閱車牌辨識系統進而破案，民進黨市議員林德宇表示，台中市警察局現有車牌辨識系統12173組，可調閱車行軌跡是科技辦案的利器，原調閱期可回溯3個月，但今年3月起卻調整限縮可回溯天數，基層員警反映影響辦案，他要求警察局應延長可回朔調閱期，以利偵查辦案。

警察局表示，車行紀錄查詢系統自2011起開始建置，目前共設置12173支鏡頭，每支鏡頭設置位置不同，因現地車流狀況差異，辨識回傳資料不一，導致辨識資料儲存天數不均，原儲存天數為35日，將擴充記憶體容量並儲存至60日。警察局指出，發生刑案員警皆會立即調閱相關影像，警察局將依據需求延長儲存日數，以提供治安需要。

中市議員林德宇表示，警察辦案尤其是刑案偵查部分，科技辦案中非常重要的利器是車牌辨識系統，目前全市已經布建12173組，透過車牌辨識精準的分析車行軌跡，可以「以車追人」，讓相關的刑案在破案方面大大增加破案的時效。

但是，他近期接獲基層員警反應，台中市的車牌辨識系統，原可調閱期間為3個月，但今年3月起卻被調整限縮天數，這對於調查犯罪，追蹤車輛造成嚴重影響，加深破案難度。

林德宇表示，車牌辨識系統具有即時追蹤、歷史軌跡、即時告警，是科技辦案很有效的工具，他要求警察局在後勤方面，應再去研議相關雲端的擴充或儲存系統升級，以利員警查案。

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