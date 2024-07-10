開賓士載女網友到摩鐵硬上未遂 印度籍男慘了

來台工作、結婚生子定居的印度籍男子高賓（GOBIN），去年初約1名女網友見面，開賓士將她載到汽車旅館喝酒聊天，不顧對方拒絕，推倒在床想硬上，女子順利脫身後報警。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2024/07/10 11:12

〔記者張文川／台北報導〕來台工作、結婚生子定居的印度籍男子高賓（GOBIN），去年初約1名女網友見面，開賓士將她載到汽車旅館喝酒聊天，不顧對方拒絕，推倒在床想硬上，女子順利脫身後報警；台北地院一審依強制性交未遂罪，處有1年9月徒刑；高等法院二審時認罪，並賠償取得被害人諒解，今改判1年7月徒刑，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。可上訴。

判決指出，高賓在交友軟體TINDER上認識被害人小欣（化名），去年1月12日晚間見面吃飯，小欣特地北上，高賓開車載她沿路找餐廳但都客滿，高賓提議帶她到「一個地方」再叫外送餐飲，將車開到汽旅開房間休息（QK）。

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小欣一進摩鐵就覺得怪，傳訊告知3名朋友，接著配合高賓喝酒、聊天，隨後高賓開始撫摸她手臂、胸部，再不顧抗拒，將她強壓在床，正好因櫃台來電通知休息時間已到，高賓才罷手，小欣的友人也打電話關心，並趕達摩鐵門口接人，小欣事後報警。台北地檢署依妨害性自主未遂罪起訴高賓。

一審時，高賓否認，辯稱因小欣在網站簡介自稱是享樂主義者，且專程北上見他，「我想讓她開心」，還懷疑她見他開賓士而覺得他很有錢，才想提告討錢。

小欣則證稱，她一進摩鐵就到廁所傳訊息給3個朋友，要求半小時後打給她，走出來就見高賓只著內褲，電視在播放色情片，她再藉故到廁所求救，出來高賓已脫光。

事後，小欣傳訊息給高賓說「我感到極不舒服。不要繼續在約會APP上面騙女生了」、「下次你應該先跟你約會對象說，你會帶人家去汽車旅館看A片，然後嘗試發生性關係」。

高賓則回訊「我跟兩個前女友都是一樣方式，見面就發生性關係，再發展為有愛的感情關係」、「妳大老遠過來，如果只是見面就走了，我會覺得我很小氣、沒讓你過得開心」、「我跟前女友見面前幾個禮拜，她會問我下體大小，還會提性話題」等語。

一審法官認為雙方僅認識一週，初次見面時，小欣為避免激化衝突，選擇在可接受範圍內配合，並向友人求援，證詞可信，高賓的辯詞與對話內容有出入，認定有罪，審酌他畢業後就來台工作、結婚並定居，從事禮品貿易業，依犯強制性交未遂罪判刑1年9月。

高賓上訴，二審審理時改口認罪，並賠償達成和解，合議庭認為他有悔意，改判1年7月、緩刑4年。可上訴。

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