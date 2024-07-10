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依死亡率高低判斷緊急後送必要性 空審中心挨批不接地氣

海上接駁驚險畫面曝光 澎湖民眾建議空審中心應派員抵澎實地體驗。（澎湖海巡隊提供）

海上接駁驚險畫面曝光 澎湖民眾建議空審中心應派員抵澎實地體驗。（澎湖海巡隊提供）

2024/07/10 09:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖緊急直昇機後送醫療，主要是希望搶救寶貴性命，但空審中心卻以到院3日內死亡率過低，檢討澎湖醫療後送存在性，與民間期待出現嚴重落差，更影響後續後送案件申請，8日傍晚傳出望安鄉將軍衛生所申請醫療後送一波三折，據傳是因病患不符合空中醫療後送申請條件，所以使用海巡艇進行後送，海上驚險接駁畫面曝光，令人怵目驚心。

根據據衛福部空審中心今年5月31日召開的聯繫會議內容，指稱稱澎湖縣今年1月至4月經後送三日內出院為57.1%，空審中心指出此為不需要後送的情形，但相較於去年同期經後送3日內死亡的比例高達66.7%，卻不檢討是不是病患需要後送，因種種「天龍國思維」刁難導致延誤後送。

民眾投訴今年6月21日七美一起骨折後送案件，病患為台中人，清楚表示欲送往台中醫院，係因空審中心種種不合理規範，最後將病患送往高雄長庚，到院後家屬立即表示要直接辦理出院轉往台中童綜合醫院，於當日下午辦理出院，「自費」包救護車前往臺中童綜合，嘲諷空審中心這樣算不需要後送嗎？由於病患家住台中，開刀後照顧、回診等都是須考量的問題，這就是病患「需要手術」，但當日「仍辦理出院」。

其實空審中心只是使用台北醫學大學投標的衛福部的履約廠商，卻提出毫無法規依據的後送檢討內容指責澎湖縣濫用資源，澎湖即便有硬體資源亦可能無軟體資源，讓澎湖居民憤怒，後送主要目的是搶救人命，同時因應澎湖醫療資源不足的緊急措施。

空審中心竟以三日內死亡率過低，指責澎湖緊急醫療後送浪費資源。（凌天航空提供）

空審中心竟以三日內死亡率過低，指責澎湖緊急醫療後送浪費資源。（凌天航空提供）

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