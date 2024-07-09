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母中多刀慘死、父攜子雙亡 新北家防中心：尊重孩子生命權

三重婦遭砍殺多刀慘死，夫攜幼兒逃到馬槽橋在車內輕生。（警方提供）

三重婦遭砍殺多刀慘死，夫攜幼兒逃到馬槽橋在車內輕生。（警方提供）

2024/07/09 21:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕北市三重區43歲劉姓女子今天（9日）傍晚被發現倒臥血泊中不治，與死者同住、涉重嫌的42歲丈夫廖男目前傳出疑似在陽明山與幼子輕生雙亡。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺呼籲，孩子是享有生命權的獨立個體，任何衝突都不應波及孩子生命。

據了解，死者母親今天下午5點返回三重三和路一處二樓住處，赫見愛女倒地大量失血，警方、救護員獲報到場，發現女子身上多處刀傷、失去意識，緊急送醫仍不治，初判死者被刺中約8刀。而42歲丈夫廖男涉有重嫌，案發後被發現在陽明山馬槽橋下與幼子雙亡。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心許芝綺表示，案件目前由檢調偵辦中，由於事發經過尚未明朗，任何的說法與臆測對家屬都是傷害。

她指出，經調查發現婦女與先生並沒有通報家暴紀錄，該家庭也不是高風險家庭與新北市福利人口。家防中心將出動社工，協助家屬面對司法訴訟與後續喪葬事宜，必要時會提供經濟協助。

許芝綺呼籲，孩子無論年紀大小，皆是享有生命權的獨立個體，為人父母、長輩都應尊重。無論家人發生任何大型衝突，應該彼此解決，不應波及孩子性命。

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