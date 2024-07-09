全國掃黑專案啟動 最高檢：不法行為絕不寬貸

新北市警察局去年擴大臨檢、威力掃蕩黑幫據點、易滋事場所。（翻攝畫面）

2024/07/09 19:58

〔記者陳彩玲／台北報導〕台南市區漁會理事長林士傑昨日在家門前遭槍殺身亡，行政院長卓榮泰今（9）在立法院答詢時表示，即日起全國同步執行「掃黑肅貪行動專案」。對此，最高檢察署表示，請各地方檢察署積極指揮掃黑除暴案件，守護安定公義的社會，絕不寬貸不法行為。

卓榮泰指示，即日起全國同步執行「掃黑肅貪行動專案」，展現政府維護治安決心，並提及台南市區漁會理事長8日遭槍殺身亡，歹徒嚴重挑戰公權力，為展現政府守護安定公義的社會最大決心，將不遺餘力強力打擊黑、金、槍、毒、詐等「五打」工作，即日起全國同步執行掃黑肅貪行動專案。

請繼續往下閱讀...

對此，最高檢察署發聲明表示，請各地方檢察署指定專責（組）檢察官，執行全國掃黑行動，視案件性質及發展情形，積極指揮協調司法警察機關偵辦，絕不寬貸不法行為。不法幫派如有藉機挑釁滋事，檢警將依組織犯罪條例第3條及刑法第149、150條偵辦，最重可處有期徒刑3年。

最高檢察署呼籲，掃黑案件涉犯組織犯罪防制條例、槍砲彈 藥刀械管制條例、洗錢防制法、刑法等相關罪責，最重得判處死刑或無期徒刑。如相關被告勇於自首，儘速投案，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並得獲減輕或免除其刑；相關知情之證人，請儘速向地檢署 或警察機關檢舉，將依證人保護法之相關規定做好身分保密。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法