退伍情報員淪「遊艇界李宗瑞」 下藥性侵未遂代價曝

退伍情報員淪遊艇界李宗瑞，刑事判15年，另需賠償一名女學生34萬多元。（資料照）

2024/07/09 12:24

〔記者溫于德／台北報導〕中校張志傑退伍後開設遊艇公司，多年前將酒醉路倒女子撿屍性侵，還在咖啡店對女學生下藥性侵未遂，犯後堅稱是一夜情。刑事二審依藥劑犯強制性交等罪，對張重判15年徒刑；民事部分，一審近期經扣除女學生已領取犯罪被害人補償金，命張應賠償34萬多元。

據悉，52歲張男曾是軍方情報員，退伍後經營遊艇生意，被稱為「遊艇大亨」，但他連續犯下多起性犯罪，又被外界稱為「遊艇界李宗瑞」。

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張男曾在2017年5月對酒醉女子撿屍性侵，被判刑2年多、獲緩刑2年確定，但他狼性不改，檢方查出，同年12月，張又在台北市一家KTV附近「巡弋」，見一名妙齡女子醉倒，將她帶走性侵，還拍攝口交及被害人下體影片。

2018年1月，張男又在一家咖啡店內，趁機在1名女學生的奶茶中摻入第三級毒品FM2，企圖令其不醒人事後性侵，所幸女學生發覺身體不適，緩慢走到隔壁、其母經營的店內，但張男竟不死心地在外守候，女學生母親發覺張男在門外徘徊，懷疑女兒遭下藥，報警逮人。

刑事一審台北地院認為，妙齡女頭髮驗出FM2成份，僅能證明案發前有施用，無法證明是遭張男下藥所致，認定犯刑責較輕的乘機性交罪，對女學生飲料下藥因無企圖性侵事證，認定犯欺瞞使人施用第三級毒品罪，依此判刑9年。

刑事二審高等法院對張男加重改判，依藥劑犯強制性交、藥劑犯強制性交未遂罪判刑15年；已上訴最高法院。

民事部分，在咖啡廳被下藥的女學生向張男求償300萬元；張男仍否認下藥犯行，也否認有刻意挑選座位，況他怎麼可能在眾目睽睽且明知有攝影機的情況下，去做違法的事。

民事一審北院根據檢方偵查、刑事判決結果、採尿報告，以及女學生確實有頭暈、四肢無力的症狀，指張男確實有犯法，決定要張男賠償50萬元，並經扣除女學生已領走犯罪被害人補償金15萬餘元後，命張男應給付34萬餘元；可上訴。

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