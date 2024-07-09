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2人爬烏來大桶山體力不支失蹤 2天出動72人尋獲助脫困

徐姓及郭姓山友前天相約到新北市烏來大桶山，失蹤後體力不支，警消連續搜索2天終於發現，順利將2人送醫。（記者陸運鋒翻攝）

徐姓及郭姓山友前天相約到新北市烏來大桶山，失蹤後體力不支，警消連續搜索2天終於發現，順利將2人送醫。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/09 12:02

〔記者陸運鋒／新北報導〕徐姓及郭姓山友前天（7日）一大清早，前往新北市新店區四崁水往烏來大桶山登山，因起霧導致迷路且與家人失去聯繫，新北市消防局獲報出動大批警消搜索，但當晚及隔日皆未果，昨夜再度搜索時總算發現2人，但有失溫及體力不支現象，在警消連夜搬運下，今晨4時許順利將2人送往醫院救治，幸無生命危險。

警消調查，76歲徐、郭2人為多年山友，當天登山失蹤後，家屬隨即報警求助，但晚上及隔日皆搜尋未果，當地民眾於8日晚間8時許通報，在山裡發現2名失蹤者，因此再度出動救援，而連續2天搜索行動，共派遣搜救人員72人、搜救犬2隻及3台空拍機。

警消表示，警消於昨天深夜11時許，接觸2人時所幸皆意識清楚，但徐男有失溫及體力不支現象、無法行走，而郭男雖體力不支但可緩慢行走，在大批搜救人員協助下，今天凌晨4時終於將2人帶至登山口，並送往新店耕莘醫院救治。

警消呼籲，民眾若登山中迷路務必保持冷靜，立即用手機撥打119或112求救，除了將手機移至收訊良好位置，且最好在原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，千萬不要慌張亂闖，減少體力消耗及意外發生。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，爬山時應攜帶適當裝備，包括充足飲水、食物和保暖衣物，登山活動前應先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，避免單獨上山，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。

此次搜索行動共派遣搜救人員72人、搜救犬2隻及3台空拍機。（記者陸運鋒翻攝）

此次搜索行動共派遣搜救人員72人、搜救犬2隻及3台空拍機。（記者陸運鋒翻攝）

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