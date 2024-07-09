台中BMW休旅車正午停路中 駕駛被破窗驚醒：太累開到睡著了

消防人員趕往破窗。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/07/09 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市交通流量極大的文心路，8日中午突然有一輛黑色BMW休旅車停在路中，由於當時車水馬龍，路人見該車絲毫未動，恐衍生追撞意外，趕緊報案，警方趕抵時猛拍車窗未果，趕緊通報消防人員前來協助破窗，這下終於驚醒駕駛，他聲稱通宵熬夜太累，才會在停等紅燈時睡著了，讓警消聽了啼笑皆非。

台中市第二分局今天表示，該分局昨中午接獲民眾報案，北區文心路四段232號前有輛黑色BMW X5休旅車停在路中，由於路口號誌已轉換為綠燈，該車卻動也不動，加上車流呼嘯而過，險象環生，隨即派遣所轄立人派出所員警到場，惟該車車門上鎖，任憑員警拍打車窗均無反應。

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員警唯恐駕駛身體有狀況不敢大意，立即通知119協助破窗，只見消防人員持器材朝右後車窗一陣猛砸，破窗過程也被行經路人拍下並上傳網路社群，此時30歲的蘇姓駕駛終於被驚醒，他表示因整晚通宵熬夜太累了，才會在停等紅燈時，疑精神不濟睡著，並表示身體無不適，經119評估不需送醫。

惟蘇男因疲勞駕駛，有危及其他用路人安全之虞，第二分局表示，將持續蒐證蘇男之疲勞涉及危險駕駛行為，如查證屬實將依道路交通管理處罰條例第43條第1項「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

第二分局呼籲民眾，要防範疲勞駕駛，開車前一天請保持充足睡眠、平時注意健康狀態、勿連續開車8小時以上等自我管理的好習慣，奉勸駕駛朋友請充分休息後再開車上路，切勿疲勞駕駛，以保障自己與他人的用路安全。

經破窗駕駛終於驚醒。（擷自「社會事新聞影音」）

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