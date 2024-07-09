驚險！2男下車著裝登山 休旅車被對向車撞落50米深山谷

藍色休旅車被撞落50公尺深的山谷。 （民眾提供）

2024/07/09 10:56

〔記者歐素美／台中報導〕64歲陳姓男子駕駛轎車，由大雪山往東勢方向行駛，行經和平區中坑里中專1線19.3公里處，過彎時煞車不及，撞上對向路邊停放的藍色休旅車，致休旅車墜落50米深的山谷，幸當時車上沒人，但仍造成一名男子為閃避迎面而來的車輛而受傷；和平警分局大棟派出所昨配合吊掛車輛，順利該休旅車吊掛至路面。

7月6日下午1時55分左右，陳姓男子（64歲）駕駛轎車由大雪山往東勢方向行駛，疑似精神不濟且不諳山區路況，未以低速檔行駛，行經和平區中坑里中專1線19.3公里處，過彎時煞車不及，撞向對向路邊停放的藍色休旅車，致休旅車墜落50米深山谷。

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幸休旅車駕駛陳姓男子（59歲）及乘客許姓男子（42歲）當時並未在車內，而是下車在後方準備登山著裝，但許男為閃避陳男車輛而摔落邊坡10公尺處，幸被樹幹擋住，僅臉部擦挫傷及出現胸悶現象，經送往豐原醫院急救無大礙。

和平警分局長沈能成表示，前往大雪山國家森林遊樂區的中專1線，道路彎曲、路幅狹窄，駕駛人務必調整好體力，小心駕駛，切勿疲勞駕駛，行駛長下坡務必打低速檔行駛，以維行車安全。

警方與吊車配合將掉落山谷的藍色休旅車吊掛上馬路。（民眾提供）

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