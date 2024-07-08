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財神爺夢周公！7/8 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

第113000055期威力彩頭獎及第113000163期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

第113000055期威力彩頭獎及第113000163期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/07/08 22:24

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月8日開獎的第113000055期威力彩及第113000163期今彩539頭獎均摃龜。

第113000055期威力彩中獎號碼為「第一區：10、11、13、30、32、37。第二區：05」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共213注中獎，每注可得4000元；陸獎共1516注中獎，每注可得800元；柒獎共2852注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6340注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0490注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6593注中獎，每注可得100元。

第113000163期今彩539中獎號碼為「11、17、20、22、29」，頭獎摃龜；貳獎共254注中獎，每注可得2萬元；參獎共7857注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9813注中獎，每注可得50元。

第113000163期39樂合彩中獎號碼為「11、17、20、22、29」，四合共開出7注，每注可得21萬2500元；三合共380注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2333注中獎，每注可得1125元。

第113000163期3星彩中獎號碼為「760」，壹獎共56注中獎，每注可得5000元。

第113000163期4星彩中獎號碼為「6034」，壹獎共2注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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