台中公車察異狀往修配場途中 「煞車突失靈」連撞3車釀1傷

公車車頭凹陷變形、擋風玻璃破損。（民眾提供）

2024/07/08 22:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區今天下午發生一起連環車禍，一輛公車行經台灣大道路口時突失控，連續碰撞正在停等紅燈的3輛轎車才停下，所幸僅其中一名駕駛輕傷，沒有大礙，公車司機自述稍早察覺車輛有異狀，準備前往修配場維修途中，煞車突然失靈才釀禍，至於確實肇因將由警方進一步鑑定釐清。

這起事故發生在今天下午3點多，55歲賴姓司機當時駕駛公車沿西屯區台灣大道五段內側快車道，往遊園北路方向行駛，途中公車突然失控，車頭先碰撞紅燈暫停在內側快車道、由56歲黃男駕駛的轎車車尾後，黃車再往前推撞由47歲許女駕駛的轎車車尾，許車向右閃避時，又與紅燈暫停在外側快車道，由71蔣男駕駛的轎車左側車身碰撞。

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轄區第六分局獲報趕往處理時，只見公車車頭凹陷變形、擋風玻璃破損，也造成3輛轎車不同程度受損，現場零件散落一地，令人怵目驚心，所幸僅黃男嘴破皮受輕傷，無大礙，經初步了解，公車司機原本就發現車輛有異狀，正準備開往修配場維修，未料途中煞車失靈釀禍，所幸車禍當下車內並無乘客。

警方表示，4名駕駛經酒測均無酒精濃度，肇事原因是否為公車機械故障，仍有待後續調查釐清。

另3輛轎車也有不同程度受損。（民眾提供）

另3輛轎車也有不同程度受損。（民眾提供）

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