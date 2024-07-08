林士傑遭槍擊身亡 凶嫌掌握作息計畫縝密

南市區漁會理事長林士傑今天遭槍擊身亡，警方初步研判槍手為1人犯案，事先掌握林士傑作息到場埋伏，犯案後跑離現場取車，再換裝棄車縱火滅證，計畫相當縝密。圖為警方在台南南區新建路一處停車場找到疑遭槍手放火燒毀滅證的的犯案車輛。（民眾提供）

2024/07/08 21:30

〔中央社〕南市區漁會理事長林士傑今天清晨在住處門口遭槍擊身亡，警方初步研判槍手為1人犯案，事先掌握林士傑作息到場埋伏，犯案後跑離現場取車，再換裝棄車縱火滅證，計畫相當縝密。

林士傑在清晨5時許步出台南市南區新樂路住處，準備出門爬山，正走向友人駕駛停在路邊的車輛時，遭1名男子上前近距離連開數槍倒地，開槍者隨即跑離現場，林士傑經送醫急救仍宣告不治。

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台南地檢署發言人蔡宗聖下午表示，專案小組蒐證後，在案發現場發現11顆彈殼，經檢察官與法醫相驗，發現死者頭部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判頸部及胸腔中彈為致命傷，將再安排解剖鑑定。

案發現場附近監視器拍到槍手疑似為1名體型偏瘦男子，先步行至距離林士傑住處不遠的民宅店面門口埋伏，待林士傑現身時，疑似雙手各持1把槍，上前近距離連開多槍，過程僅短短數秒，隨後跑步由健康路往東離開現場，再駕駛1輛自小客車從附近小巷弄逃離。

警方隨後循線在南區一處停車場找到涉案自小客車，但疑似遭縱火滅證，在車內找到2把已被燒過、嚴重損毀手槍，研判槍手抵達棄車地點後，在車上將衣物、鞋子全部換掉，連同槍枝都丟在車上，縱火滅證後離開，所幸附近有民眾發現向消防局通報，迅速將火撲滅。

由於涉案車輛為懸掛偽造車牌的權利車，且槍手精準掌握林士傑作息及出門時間，警方研判事前計畫相當縝密，正擴大過濾所有相關線索全力追查。

台南市政府警察局刑警大隊大隊長張文源傍晚表示，初步來看槍手為獨自犯案，但後續調查會針對線索進行滾動式調整，媒體詢問凶嫌是否持雙槍犯案，張文源說，目前研判可能性很高，但仍待鑑識人員詳細解析，所有線索都不能排除，首要目標是儘速緝捕凶嫌到案。

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