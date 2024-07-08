馬公警分局一連2起為民服務 人民保母當之無愧

馬公東衛派出所接獲通報，東衛民宿前民眾酒醉倒臥。（馬公警分局提供）

2024/07/08 12:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕警察真的是人民保母！日前馬公警分局東衛、沙港派出所分別接獲民眾報案，指稱有民眾酒醉路倒在民宿門口、癱瘓長者家中跌倒無力爬起等，警方立即出動為民服務，協助酒醉民眾返回民宿休息、攙扶長者卧床休息。

針對民眾酒醉倒臥路旁，東衛所長林榮地、警員陳榮貴接獲報案立即前往，發現一名男子渾身無力，全身酒味，趴在民宿門口前。經了解，該酒醉男子是一名導遊，因近期澎湖天氣過於炎熱，加上帶團旅遊時未適時補充水分，疑似身體產生中暑現象，下班後欲想和同團遊客結伴飲用啤酒降溫，未料不勝酒力，無法走回民宿房間，隨即先臥倒在民宿門口外。

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由於於民宿前就是一條大馬路，來往車輛不少，為避免危險，員警隨即攙扶導遊進民宿休息。另外沙港派出所接獲轄內民眾求助電話，稱其因中風而導致身癱的丈夫不慎倒臥床下，現家中只有一名年邁婦人無法將其攙扶而起，請警方協助。

警員林漢文獲報後迅速趕往現場，發現男子意識清醒但無法自行起身。林員在檢查確認男子無受傷後，與婦人合力慢慢將其扶起，安置在床上休息。林員向婦人叮囑，老翁身體狀況不佳，多注意不要讓其跌倒，以免發生危險。婦人對警方的協助表示感激，稱若非警員即時趕到，她實在不知如何應對。

沙港派出所協助跌倒無力爬起癱瘓長者，臥床休息。（馬公警分局提供）

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