百家樂賭場佯裝「暫停營業」 找OL短裙女荷官吸引賭客

警方上門查緝時，發現在場的荷官，清一色穿OL短裙風格。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/08 10:41

〔記者陸運鋒／台北報導〕許姓男子在台北市大安區經營百家樂職業賭場非法營利，除在大門口貼出「暫停營業」規避查緝，還找來清一色身穿OL短裙風格女荷官吸引賭客，警方蒐證後，昨持搜索票上門查緝，逮捕許男、荷官、工作人員及賭客共20人，並扣得抽頭金等相關證物，依賭博罪嫌及社會秩序維護法送辦。

大安警分局調查，該職業賭場藏身在仁愛路四段住商混合大樓，半年前以撲克協會模式經營，後來警方在轄區大舉掃蕩此類型協會後，該賭場於6月初貼出暫停營業公告，但6月底又暗地死灰復燃，且改由地下停車場進出，警方接獲情資後展開蒐證。

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據查，警方專案小組見時機成熟後，於昨天凌晨1時許，持搜索票前往攻堅破門進入，喝令所有人「全部蹲下！」當場查獲負責人許男、穿著OL風格短裙7名荷官、工作人員4名及賭客8名共20人，並查扣抽頭金8萬餘元、籌碼8300萬餘分、點鈔機、監視器及賭具等證物。

據悉，該賭場以現金1比1兌換籌碼，若是押莊贏了錢之後，則需抽百分之5的抽頭金，若要兌換現金的話，則私下告知工作人相約在其他處所交易，由於賭客指證歷歷，警方詢後，將許男、女荷官、工作人員等12人依賭博罪嫌送辦。

警方強調，賭博對個人、家庭經濟狀況影響甚鉅，將持續針對職業賭場掃蕩，若民眾發現可疑或住家附近有出入複雜狀況時，應立即向警方報案。

百家樂賭場貼出暫停營業，但實際為規避警方查緝，警方攻堅破門進入逮人。（記者陸運鋒翻攝）

現場查扣抽頭金8萬餘元、籌碼8300萬餘分、點鈔機、監視器及賭具等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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