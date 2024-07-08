紅燈急停超越停止線 駕駛被揪出持有毒品送法辦

58歲黃姓男子開車行經苗栗市新東街一處路口，遇紅燈急停並超越停止線，被後方巡邏員警撞見上前攔查。（警方提供）

2024/07/08 08:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕58歲黃姓男子開車行經苗栗市新東街一處路口，遇紅燈急停並超越停止線，被後方巡邏員警撞見上前攔查，黃男神情異常緊張並把一包物品由車內丟出，員警當下控制黃男後通報警力到場，在路旁花圃發現黃男丟棄之物，黃男坦承是安非他命毒品，毛重約0.52公克，警詢後將他依法送辦。

苗栗警分局今天表示，分局鶴岡派出所副所長彭光義於5日執行巡邏勤務時，巡經苗栗市新東街，發現駕駛白色LEXUS休旅車的黃男行車躁進，且遇路口紅燈時急停，車輛違規超越停止線，即趨前攔檢盤查。

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黃男見員警上前，神情顯得異常緊張，且直往車內置物箱翻找物品，員警當下直覺有異一再詢問翻找何物品時，黃男尋隙企圖脫身並趁隙將1小包物品往車外丟，但員警好眼力機警發現，當下拉住黃男，並通報警力到控制現場後，於在路旁花圃找到一包黃男丟棄的白色粉末狀物品。

黃男自知插翅難逃，坦承該袋白色粉末狀物品是安非他命毒品並為其所有，警方立即將黃男以現行犯逮捕，帶回偵辦，經查該袋安非他命毒品毛重約0.52公克，全案偵詢後依違反毒品危害防制條例移送苗栗地方檢察署偵辦。

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警方在路旁花圃發現黃男丟棄之物，黃男坦承是安非他命毒品，毛重約0.52公克。（警方提供）

黃男駕駛白色LEXUS休旅車遇路口紅燈時急停，車輛違規超越停止線，員警趨前攔檢盤查。（警方提供）

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