火調場景駭人！男大生打工命喪燒肉店 相驗死因曝

燒肉店火場一片焦黑，宛如廢墟。（消防局提供）

2024/07/07 19:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區向上路一間燒肉店昨下午尚未營業鐵門深鎖，突因大火導致兩名假日打工的中山醫學大學男大生逃生不及，經搶救仍釀成1死1重傷慘劇，消防局火災調查人員今天重返現場調查，不排除是電線走火，但確實起火有待進一步釐清，而死者經相驗係因吸入火場濃煙及毒氣、缺氧窒息身亡，令人感傷。

該燒肉店昨日下午4時許發生火警，警消獲報到場，在廚房內發現2名員工倒臥在此，沒有生命跡象，經送醫搶救，23歲彭姓男子恢復呼吸心跳，但20歲鄭姓男子不幸宣告不治，經查，2人均是中山醫大職安系學生，利用假日打工卻遇火噬燒肉店，釀成1死1重傷悲劇，令人遺憾。

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而火勢延燒過程中也波及到隔壁右側耳鼻喉科診所，當時診所內病患及醫護人員共有10多人，先是聽到霹靂啪啦的聲音，後來又聞到火燒臭味，發覺不對勁，嚇得連忙往外跑。消防局火調人員今天重返現場，只見天花板被燒到只剩支架，許多物品都已經燒到熔化，木製裝潢全數被燒到精光，地面上留有大量灰燼焦黑一片，場景依舊駭人。

火調人員根據目擊民眾說法及現場勘驗，初步排除縱火，研判起火點疑在燒肉店、診所之間騎樓天花板的電箱，由於兩戶天花板裝潢相連，內部線路錯綜複雜，不排除是電線走火，但詳細原因仍有進一步鑑定調查。

而警方今天下午也報請檢方相驗，住外縣市的死者鄭生家屬哀慟不已，死因則是急性呼吸衰竭，因吸入火場濃煙及毒氣、缺氧窒息身亡。

燒肉店昨火警當下，駭人濃煙竄天。（消防局提供）

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